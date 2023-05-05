Арешт активів Новинського: екснардеп відповів на заяви СБУ, — ЗМІ

Як стверджує Новинський, "СБУ відверто фальсифікувала кримінальну справу".

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Екснардеп Вадим Новинський відповів на повідомлення Служби безпеки України про арешт його активів, повідомляє "Телеграф".

На своєму сайті він назвав звинувачення проти себе сфальшованими з метою рейдерського захоплення майна.

"Уміло граючи на почуттях наших людей використанням наративів на кшталт "проросійський олігарх" та "пособництво державі-агресору", окремі керівники СБУ розгорнули серію рейдерських дій щодо бізнесу, який я створив і за допомогою якого багато років інвестував у розвиток української економіки", — заявив екснардеп.

Як він стверджує, "СБУ відверто фальсифікувала кримінальну справу" про передачу ним корпоративних прав низки компаній громадянам Кіпру, "яких шляхом маніпуляцій даними та поняттями штучно зробили "представниками держави-агресора". З юридичного погляду, на думку Новинського, ця справа "є відвертою фальсифікацією і жодної судової перспективи не має".

Причиною переслідування Новинський вважає свої релігійні переконання. Арешти своїх активів він пов’язав із діями влади проти УПЦ МП.

При цьому, за його словами, "іноземні бенефіціари, які постраждали від рейдерської атаки з боку представників української держави, вже звернулися до правоохоронних органів, підготували позови до українських та міжнародних судів з метою відновлення законності".

Нагадаємо, що у квітні в Україні було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.