Понад 3,5 млрд гривень: СБУ заарештувала майно екснардепа Новинського (фото)

Список заблокованих активів включає корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Для обходу санкцій Новинський, за даними СБУ, залучав приватних нотаріусів та держреєстраторів.

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Заарештовано майно бізнесмена, колишнього народного депутата Вадима Новинського, якого підозрюють в обході санкцій та пособництві Росії. Про це повідомляє СБУ сьогодні, 13 квітня.

Серед заблокованого — права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги палива. Загальна сума заарештованого майна становить понад 3,5 млрд грн.

Повідомляється, що Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на кілька афілійованих комерційних структур, щоб уникнути санкцій РНБО.

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн Фото: СБУ

Кримінальне провадження відкрили за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору). Обшуки пройшли в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання не лише Новинського, а й інших фігурантів справи.

СБУ виявила документи, печатки компаній-нерезидентів та релігійну літературу, яка повторює кремлівські наративи.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Слідство ведеться за процесуального керівництва Генпрокуратури та Мін'юсту.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти 22 російських священників, 5 кримських священників, які перейшли на бік Росії, а також намісника Успенської Києво-Печерської Лаври митрополита Павла та бізнесмена Вадима Новинського.

2 квітня екснардепа Верховної Ради IX скликання Вадима Новинського помітили у Цюріху під час проведення служби в одній із найбільших російських православних церков міста.