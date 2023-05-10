"На фоне громких конфликтов": правоохранители пришли с обысками в "Думскую" (видео)

В издании подозревают, что причина обысков в громких делах, которыми занимались журналисты. В настоящее время сотрудников не пускают на рабочие места.

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В среду, 10 мая, правоохранительные органы Украины провели обыск в редакции газеты "Думская" в Одессе. По какой причине были совершены эти действия неизвестно. Об этом сообщило само СМИ.

Отмечается, что журналистов, несмотря на обещания стражей порядка, не пускали на рабочие места.

Правоохранители пришли с обысками в "Думскую"

"В комментарии нашему корреспонденту пресс-служба полиции Одесской области заверила, что обыски не имеют никакого отношения к работе издания и что препятствовать журналистской деятельности правоохранители не будут. Там заявили, что журналисты могут пройти на свои рабочие места и даже фиксировать, что происходит, но не публиковать эту информацию. На самом деле, все происходит с точностью до наоборот. Сотрудников не пускают в здание на их рабочие места, объясняя это тайной следствия", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, этот инцидент произошел на фоне громкого конфликта между руководством области и оппозицией в облсовете по вопросу о возвращении надбавки в 30 тыс. грн для военных, который "Думская" активно освещает.

Кроме того, издание также следит за скандалом вокруг издательства "Черноморье", откуда облсовет выгнал волонтеров, занимающихся изготовлением маскировочных сеток для фронта.

"Они стали неугодны местным представителям партии "Слуга народа" после скандальной сессии, на которой большинство депутатов (в большинстве своем "Слуги" и ОПЗЖ, сформировавшие настоящую коалицию в собрании) отказались поддерживать инициативу "Европейской Солидарности" по ликвидации должности третьего заместителя председателя собрания. Ее занимает представитель пророссийской "опоплатформы" Вадим Шкаровский", – пишут журналисты.

По их данным, правоохранители также посетили главу фракции "ЕС" в Одесском областном совете Михаила Шмушковича.

Напомним, что 5 апреля у руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова прошли обыски НАБУ. По словам журналиста Юрия Бутусова, данные меры предпринимаются в рамках дела о хищении гуманитарной помощи.

Ранее, 27 января, обыски также прошли в доме председателя Сумского областного совета Виктора Федорченко и в кабинете бывшего главы Сумской ОВА Олега Клименчукова. Федорченко подозревался в незаконном присвоении бюджетных средств.