Возможное хищение гумпомощи: НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА

Антикоррупционное бюро проводит обыски в нескольких департаментах Харьковской областной военной администрации, в ОВА заявляют, что сотрудничают с детективами.

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5 апреля НАБУ проводит обыски у руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, заместителя и директора департамента агропромышленного развития по делу о хищении гумпомощи. Об этом сообщают на странице Харьковской ОВА в соцсети.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и содействует его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", — говорится в сообщении.

Журналист Юрий Бутусов отмечает, что обыски в ХОВА НАБУ проводит в рамках дела о хищении гуманитарной помощи.

"НАБУ проводит серию обысков у руководителя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова по делу по хищению гуманитарной помощи. Детективы НАБУ провели масштабные обыски в Харьковской облгосадминистрации, в частности, в кабинетах председателя ОВА А. Синегубова, заместителя председателя ОВА В.Ковальской, директора департамента АПК А.А. Дорожко. Дело касается растраты гуманитарной помощи, приобретенной на средства государства после начала российского вторжения в Харьковскую область в 2022 году", — проинформировал журналист.

31 марта Высший антикоррупционный суд объявил в розыск нардепа Сергея Шахова. Его обвиняют в декларировании ложных данных. По данным НАБУ, Шахов не задекларировал 13 квартир в центре столицы, 8 паркомест, 2 дома в элитном коттеджном городке, 27 земельных участков, дачу, 2 машины и прочее.

Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где борьба с коррупцией является "глобально неудовлетворительной". Антикоррупционный мониторинговый орган ЕС отмечает, что Украина достигла определенных улучшений и удовлетворительно выполнила 15 из 31 рекомендации.