Можливе розкрадання гумдопомоги: НАБУ проводить обшуки в Харківській ОВА

Антикорупційне бюро проводить обшуки у кількох департаментах Харківської обласної військової адміністрації, в ОВА заявляють, що співпрацюють з детективами.

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5 квітня НАБУ проводить обшуки у очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, заступника та директора департаменту агропромислового розвитку по справі про розкрадання гумдопомоги. Про це повідомляють на сторінці Харківської ОВА в соцмережі.

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", — йдеться в повідомленні.

Журналіст Юрій Бутусов зазначає, що обшуки в ХОВА НАБУ проводить в межах справи про розкрадання гуманітарної допомоги.

"НАБУ проводить серію обшуків у керівника Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова по справі по розкраданню гуманітарної допомоги. Детективи НАБУ провели масштабні обшуки у Харківській облдержадміністрації, зокрема у кабінетах голови ОДА О. Синєгубова, заступника голови ОДА В.Ковальської, директора департаменту АПК А.Дорожко. Справа стосується розтрати гуманітарної допомоги, придбаної коштом держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022-му році", — проінформував журналіст.

31 березня, Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук нардепа Сергія Шахова. Його звинувачують у декларуванні неправдивих даних. За даними НАБУ, Шахов не задекларував 13 квартир у центрі столиці, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку, 27 земельних ділянок, дачу, 2 машини та інше.

Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) викреслила Україну зі списку країн, де боротьба з корупцією є "глобально незадовільною". Антикорупційний моніторинговий орган ЄС зазначає, що Україна досягла певних покращень та задовільно виконала 15 із 31 рекомендації.