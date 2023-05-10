У нас есть 30 сильных кандидатов: Кулеба озвучил результаты открытого конкурса послов

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что когда из тысячи заявок можно отобрать около 50-ти новых мотивированных дипломатов "от посла и ниже по вертикали", такую практику следует начинать.

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В среду, 10 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об удачном завершении промежуточных итогов открытого поиска по поиску послов. По его словам на данный момент МИД удалось найти около 30 "очень сильных" кандидатов. Об этом Кулеба написал в своем Facebook.

"А теперь расскажу вам об открытом наборе послов. В Гватемале сейчас извержение вулкана Фуэго. Кажется, моя инициатива с послами имела такой же эффект в медиапространстве. И это хорошо, потому что резонанс увеличил внимание и количество заявок. Благодарю всех, кто поддержал этот шаг", — отметил глава МИД.

Кулеба сообщил, что за все время инициативы по поиску достойных сотрудников для ведомства, МИД получило и обработало 1038 обращений, среди которых были:

75 заявок от действующих и бывших дипломатов;

387 заявок от предпринимателей и представителей деловых кругов;

126 заявок от ученых и преподавателей;

77 заявок от кандидатов из сектора безопасности и обороны;

56 заявок от госслужащих и работников госпредприятий;

44 заявки от юристов;

38 заявок от представителей гражданского общества.

Также, по словам министра, в МИД рассмотрели заявки от местных депутатов, медиков, студентов и многих других категорий населения. Он отметил, что около сотни очень сильных и мотивированных кандидатов пока не дотягивают до должности посла, но могут работать на других дипломатических должностях. Все эти люди будут принимать участие в открытых конкурсах МИД на дипломатические должности в Киеве и за рубежом.

"Мы нашли почти тридцать сильнейших кандидатов на должности послов. Сейчас они уже проходят тесты и получают приглашение на собеседование от HR-службы МИД. Тех, кто пройдет этот этап, ждет проверка и собеседование со мной. После этого я сформирую финальный список кандидатов и предложу президенту рассмотреть эти кандидатуры", — отметил Кулеба.

Кулеба отметил, что остался очень доволен результатами открытого конкурса послов.

"Если с тысячи заявок мы найдем более 50 новых мотивированных дипломатов от посла и ниже по вертикали, эту революцию следовало начинать", — подчеркнул он.

Напомним, 8 мая глава МИД Украины, приветствовал одобрение Нюрнбергской декларации, в которой осуждают преступления агрессии России против Украины.

4 мая Кулеба объяснил, что Украина не имеет намерений атаковать Приднестровье, однако ситуация требует держать войска на этом участке границы "для потенциального сдерживания и контроля за ситуацией".