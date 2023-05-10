"У меня детская травма": участник скандала с песней Лепса во Львове отреагировал на повестку

Любитель российской музыки Лукьян Зайцев утверждает, что после конфликта с львовянином удалил песню прокремлевского исполнителя и больше ее не слушает.

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Одессит Лукьян Зайцев, который вступил в конфликт с жителем Львова Романом Гурским из-за громкого прослушивания песни прокремлевского российского певца Григория Лепса в центре города, высказался о врученной ему повестке. Комментарий молодого человека опубликовало издание ТСН.ua.

Парень признался журналистам, что не сильно переживает из-за повестки и рассчитывает на "белый билет".

"Мне нужно будет пойти в военкомат. У меня детская травма – нет двух пальцев", – заявил Зайцев.

Молодой человек сказал, что его поведение в конфликте было неправильным. Он также добавил, что удалил упомянутую песню Григория Лепса и больше ее не слушает.

При этом оппонент одессита музыкант Роман Гурский заявил в комментарии изданию, что не верит в изменение его взглядов. По словам Гурского, Зайцев и его друзья уже 6 месяцев "тусуются во Львове".

Скандал во Львове из-за песни Лепса: что известно

В воскресение, 7 мая, у памятника Адаму Мицкевичу во Львове произошел конфликт между местным жителем Романом Гурским и пассажирами автомобиля Range Rover, которые громко слушали песню Григория Лепса, известного своей прокремлевской позицией.

"Когда он услышал мой вопрос "Нормально ли вам слушать московскую музыку?", то сразу включил "быка". Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, потому он просто меня "черкнул", — рассказал львовянин.

Позже стало известно, что молодых людей задержала полиция. В сети также появилось видео, на котором Лукьян Зайцев просит прощения за свою реакцию на замечание.

Во Львове произошел конфликт из-за песни Лепса

Согласно заявлению Патрульной полиции Львовской области от 9 мая, парней, которые слушали в машине Range Rover песню Григория Лепса, задержали и вручили им повестки. Патрульные остановили их автомобиль на улице Кульпарковской, и выяснили, что водитель — 26-летний житель Донецкой области. Наиболее агрессивным в компании оказался 20-летний житель Одессы.