ВАКС конфисковал имущество Сальдо: коллаборант пообещал заехать в Херсон на танке

Суд установил, что глава оккупационной администрации Херсонской области владеет несколькими апартаментами в Херсоне, Одессе и Ялте и несколькими компаниями. Тот, в свою очередь, говорит, что ему "приписали" активы.

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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) конфисковал имущество так называемого "губернатора" оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом коллаборант сообщил в Telegram 11 мая.

Большую часть собственности, как отметил Сальдо, ему "приписали". Коллаборант признал, что владеет домом на Острове, который сам построил в 1995 году. ВАКС оставил Сальдо пять дней на подачу апелляции.

"Апелляцию подам когда заеду в Херсон на танке. Сразу за все и рассчитаемся", — отреагировал он.

Имущество Сальдо в Херсоне и в Крыму

Центр противодействия коррупции 9 мая отмечал, что в собственность государства отошло зарегистрированное в Коростышевском районе Житомирской области ПАО "Каштан". Компания занималась добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца.

Владимир Сальдо 9 мая призывал ВСУ "одуматься"

У Сальдо также конфисковали 30% транспортной компании "Дельта Сервис". Кроме этого, в собственности у коллаборанта была в Херсоне гостиница, трехэтажное здание, дом площадью 226 квадратов. В Одессе у него есть несколько квартир.

В Ялте у Сальдо остались апартаменты площадью более 300 квадратов, квартира и два паркоместа в отеле Ореанда, несколько земельных участков и автомобиль Volvo XC.

ВАКС решил не забирать имущество, записанное на его дочь Ирину — зарегистрированная сеть автосалонов в Херсоне ООО "Бебко", дилер автомобилей Volvo) и зарегистрированное в Херсоне ООО "Конка", работающее в сфере организации досуга.

Напомним, что Владимир Сальдо в российский "день победы" 9 мая призывал ВСУ "одуматься". По его словам, "отцы и деды были уроженцами одной общей Родины".

Недавно СМИ выяснили, что Сальдо был владельцем Grainholding Lt, которая зарегистрирована в Лондоне. Второй бенефициар конторы — некий Григорий Смитюх, зарегистрированный в Киеве.

Минюст Украины еще 14 апреля подало в ВАКС иск о конфискации активов Сальдо.