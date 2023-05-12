Звание "Герой Украины" теперь будут присваивать эксперты: что это значит

Изменения, по словам президента Зеленского, внесли для того, чтобы каждый героический поступок был известен и должно отмечен на самом высоком уровне.

Related video

Предварительное рассмотрение представлений о присвоении высшего государственного звания (Герой Украины) будет осуществлять экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте. Соответствующий указ подписан 12 мая президентом Владимиром Зеленским и уже вступил в силу.

Как сообщают в Офисе президента, такое изменение необходимо для того, чтобы каждый героический поступок участвовавших в обороне Украины граждан не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.

"Каждый и каждый из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своей здоровью или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев", – отметил Владимир Зеленский.

В экспертную группу войдут представители:

Министерства обороны Украины;

Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;

Генерального штаба ВСУ;

командований видов и родов войск;

командований оперативно-стратегических группировок войск;

Министерства внутренних дел;

Национальной гвардии Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины;

Управления государственной охраны Украины;

Офиса Президента Украины.

Они будут рассматривать каждый героический поступок в отдельности и вносить представление о присвоении государственных наград.

8 мая стало известно, что в Верховной Раде провели встречу народные депутаты и организовали рабочую группу относительно новых законопроектов по зарплатам военным, а также дополнительное вознаграждение, которое планируется за проведение наступления.

Также 4 мая стало известно, что в НБУ не будут включать печатный станок для выплат военным по 30 тысяч гривен. В Нацбанке объяснили, что и дальше будут избегать эмиссионного финансирования дефицита госбюджета.