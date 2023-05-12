Звание "Герой Украины" теперь будут присваивать эксперты: что это значит
Изменения, по словам президента Зеленского, внесли для того, чтобы каждый героический поступок был известен и должно отмечен на самом высоком уровне.
Предварительное рассмотрение представлений о присвоении высшего государственного звания (Герой Украины) будет осуществлять экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при президенте. Соответствующий указ подписан 12 мая президентом Владимиром Зеленским и уже вступил в силу.
Как сообщают в Офисе президента, такое изменение необходимо для того, чтобы каждый героический поступок участвовавших в обороне Украины граждан не остался без внимания, был отдельно рассмотрен и отмечен на самом высоком уровне.
"Каждый и каждый из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российских захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своей здоровью или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев", – отметил Владимир Зеленский.
В экспертную группу войдут представители:
- Министерства обороны Украины;
- Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
- Генерального штаба ВСУ;
- командований видов и родов войск;
- командований оперативно-стратегических группировок войск;
- Министерства внутренних дел;
- Национальной гвардии Украины;
- Государственной пограничной службы Украины;
- Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки Украины;
- Государственной специальной службы связи и защиты информации Украины;
- Управления государственной охраны Украины;
- Офиса Президента Украины.
Они будут рассматривать каждый героический поступок в отдельности и вносить представление о присвоении государственных наград.
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