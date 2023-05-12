Звання "Герой України" тепер присвоюватимуть експерти: що це означає

Зміни, за словами президента Зеленського, внесли для того, щоб кожен героїчний вчинок був відомий і відзначений на найвищому рівні.

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Попередній розгляд заявок про присвоєння найвищого державного звання (Герой України) здійснюватиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при президентові. Відповідний указ підписано 12 травня президентом Володимиром Зеленським і вже набрав чинності.

Як повідомляють в Офісі президента, така зміна необхідна для того, щоб кожен героїчний вчинок громадян, які брали участь в обороні України, не залишився поза увагою, був окремо розглянутий і відзначений на найвищому рівні.

"Кожен і кожен із наших героїв, хто самовіддано захищав Україну від російських загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта і пожертвував заради нашої свободи своїм здоров'ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв", – зазначив Володимир Зеленський. .

До експертної групи увійдуть представники:

Міністерство оборони України;

Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;

Генерального штабу ЗСУ;

командувань видів та родів військ;

командувань оперативно-стратегічних угруповань військ;

Міністерства внутрішніх справ;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України;

Управління державної охорони України;

Офісу Президента України.

Вони розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вноситимуть представлення про присвоєння державних нагород.

8 травня стало відомо, що у Верховній Раді провели зустріч народні депутати та організували робочу групу щодо нових законопроєктів із зарплат військовим, а також додаткову винагороду, яка планується за проведення наступу.

Також 4 травня стало відомо, що до НБУ не включатимуть друкарський верстат для виплат військовим по 30 тисяч гривень. У Нацбанку пояснили, що й надалі уникатимуть емісійного фінансування дефіциту держбюджету.