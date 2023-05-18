Предстоит "дружеская милитаризация": Ташева об интеграции Крыма после деоккупации

По мнению представительницы президента Украины в АР Крым, после освобождения полуостров должен стать круглогодичным курортом, но при этом не ограничиваться стереотипом "море, горы, солнце".

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После освобождения от российских захватчиков Крымский полуостров должен быть максимально интегрирован в украинскую и европейскую инфраструктуру и пройти "дружескую милитаризацию". Об этом сказала представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает Укринформ.

"Крым должен быть максимально соединен с материковой частью Украины и, конечно, должен быть максимально вписан в европейскую инфраструктуру", — сказала она.

По мнению Ташевой, полуостров должен быть вписан во все реформы, которые состоялись в Украине после 2014 года, и там должна быть проведена "дружеская демилитаризация" — полное исчезновение российского флота, а Крым должен быть вписан в украинский контекст, с ВСУ, с украинским флотом, где военный компонент правильно сосуществует с гражданской жизнью.

Также представитель президента в АРК отметила, что Крым должен стать круглогодичным курортом и территорией, где развиваются три коренных народа: крымские татары, караимы и крымчаки.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к 79-й годовщине депортации крымско-татарского народа, в котором заявил, что не позволит России ни украсть Крым, ни "любую другую часть украинского дома".

18 мая спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что временно оккупированный Крымский полуостров больше не является "центром обороны" для россиян. Пока это "центр эвакуации" для граждан.