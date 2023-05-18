Має відбутися "дружня мілітаризація": Ташева про інтеграцію Криму після деокупації

На думку представниці президента України в АР Крим, після звільнення півострів має стати цілорічним курортом, проте не обмежуватися стереотипом "море, гори, сонце".

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Після звільнення від російських загарбників Кримський півострів має бути максимально інтегрований в українську і європейську інфраструктуру та пройти "дружню мілітаризацію". Про це сказала представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

"Крим має бути максимально поєднаний з материковою частиною України і, звісно, має бути максимально вписаний в європейську інфраструктуру", — сказала вона.

На думку Ташевої, півострів має бути вписаним в усі реформи, які відбулися в Україні після 2014 року, там має бути проведена така собі "дружня демілітаризація" — повне зникнення російського флоту, а Крим має бути вписаний в український контекст, з ЗСУ, українським флотом, де військовий компонент правильно співіснує з цивільним життям.

Також представниця президента в АРК зазначила, що Крим має стати цілорічним курортом і територією, де розвиваються три корінні народи: кримські татари, караїми і кримчаки.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до 79-ї річниці депортації кримськотатарського народу, в якому заявив, що не дозволить Росії ні вкрасти Крим, ні "будь-яку іншу частинку українського будинку".

18 травня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що тимчасово окупований Кримський півострів більше не є "центром оборони" для росіян. Наразі це "центр евакуації" для громадян.