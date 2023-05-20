Атака "шахедов" на Киев: в ГСЧС показали последствия ночного удара (фото)

ВС РФ в ночь на 20 мая атаковали Киев дронами-камикадзе. Спасатели показали последствия ночной атаки.

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В ночь на 20 мая Киев подвергся атаке беспилотников со стороны российских войск, о чем сообщила РБК-Украина ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины. Эта атака стала двенадцатым подобным инцидентом в мае, в ходе которого российские военные задействовали 18 беспилотников-камикадзе.

Последствия атаки на Киев 20 мая

Силы противовоздушной обороны эффективно нейтрализовала все беспилотники "Shahed", использованные в атаке. Однако некоторые из образовавшихся обломков упали на жилой девятиэтажный дом в Днепровском районе, что привело к пожару. Огонь быстро распространился, охватив площадь около 80 квадратных метров и причинил ущерб четырем квартирам в здании. Команда из 30 спасателей, а также семь единиц техники оперативно отреагировали на ситуацию.

Обломки сбитого беспилотника также причинили ущерб в нескольких других районах города. В Дарницком упавшие обломки задели автомобили и здание станции техобслуживания. В Печерском были разбиты окна домов, а в Соломенском пострадали как дорога, так и припаркованные автомобили.

Ранее Фокус писал об атаке ВС РФ на Львов и Кривой рог. Во Львове обошлось без человеческих жертв, в Кривом роге ранения получили 2 человека.