Не фотографируем и не публикуем: в Киеве и области пройдут масштабные учения

Целью мероприятий, как отмечают в командовании Сухопутных войск, является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции. Из-за военных учений граждан просят сохранять спокойствие.

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С 23 по 25 мая в Киеве и области пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в пресс-службе Сухопутных сил Украины.

В ходе тренировки пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.

"Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции", — сообщили в командовании.

В связи с проведением учений будет перемещаться тяжелая военная техника и личный состав. Напоминаем, что фотографировать и выкладывать это в сеть — нельзя.

22 мая представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Баррель заявил, что украинские военные уже начали учиться летать на боевых истребителях F-16, которые в ближайшие месяцы прибудут в Украину.

20 апреля стало известно, что украинские летчики осваивают американские штурмовые вертолеты Black Hawk ("Черный ястреб") и учатся выполнять боевые задания. Причем обучение проходит достаточно быстрыми темпами.

Напомним, что 22 мая российские медиа сообщали о перестрелках и взрывах с применением военной техники в Белгородской области России. По данным пропагандистов, произошел якобы бой c ДРГ возле деревни Дроновка.