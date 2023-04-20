Ушло около двух часов: ВСУ шокировали инструкторов США в ходе обучения на Black Hawk (видео)

По данным ВСУ, "Черный ястреб" уже участвует в боевых действиях на захваченной врагом территории. Журналисты отмечают, что на тренировках украинские пилоты маневрировали на низких высотах, а на некоторых виражах казалось, что вертолет непременно столкнется с землей или верхушками деревьев.

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Украинские летчики осваивают американские штурмовые вертолеты Black Hawk ("Черный ястреб") и учатся выполнять боевые задания. Причем обучение проходит достаточно быстрыми темпами. Об этом сообщает Украинская служба "Радио Свобода".

По словам военнослужащих, сложностей с новой техникой не возникало — наоборот, американские вертолеты украинцы осваивают быстро.

"Чтобы более или менее изучить "Черного ястреба", нам понадобилось около двух часов. Потом мы сели в него и сразу улетели", — пояснил первый пилот вертолета с позывным "Маэстро", добавив, что когда он показал, что может с ним делать, американские инструкторы были шокированы.

По словам военнослужащего, "Черный ястреб" уже участвует в боевых действиях на захваченной врагом территории.

Журналистов американского издания впечатлили технические навыки пилотов ВСУ. По их словам, на тренировках украинские пилоты маневрировали на низких высотах, а на некоторых виражах было впечатление, что вертолет вот-вот заденет землю или верхушки деревьев.

Характеристики вертолета Black Hawk

По оценкам ГУР, по части маневренности и управляемости штурмовой вертолет Black Hawk непорядок превосходит характеристики Ми-8 советского производства — выше и скорость горизонтального полета. Black Hawk может находиться в беспрерывном полете в течение трех часов, он с легкостью преодолевает расстояние более 600 км. Такой тип вертолета комплектуется управляемыми и неуправляемыми ракетами Hellfire, оказывает поддержку пехоте, перевозит различные грузы.

Напомним, что, по данным разведки, спецназовцы ВСУ отработали на "Черном ястребе" десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию и ночные полеты.

Ранее стало известно, что в США объяснили, почему выбрали новый вертолет компании Bell, а не Sikorsky. В американской армии собираются заменить вертолеты Black Hawk и Apache новой разработкой. Стоимость программы оценивается в 70 млрд долларов.