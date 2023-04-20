Пішло близько двох годин: ЗСУ шокували інструкторів США під час навчання на Black Hawk (відео)

За даними ЗСУ, "Чорний яструб" вже бере участь у бойових діях на захопленій ворогом території. Журналісти зазначають, що на тренуваннях українські пілоти маневрували на низьких висотах, а на деяких віражах здавалося, що гелікоптер неодмінно зіткнеться із землею чи верхівками дерев.

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Українські льотчики освоюють американські штурмові вертольоти Black Hawk ("Чорний яструб") та навчаються виконувати бойові завдання. Причому навчання відбувається досить швидкими темпами. Про це повідомляє Українська служба "Радіо Свобода".

За словами військовослужбовців, труднощів із новою технікою не виникало — навпаки, американські гелікоптери українці освоюють швидко.

"Щоб більш-менш вивчити "Чорного яструба", нам знадобилося близько двох годин. Потім ми сіли в нього і одразу полетіли", — пояснив перший пілот вертольота з позивним "Маестро", додавши, що коли він показав, що може з ним робити, американські інструктори були шоковані

За словами військовослужбовця, "Чорний яструб" вже бере участь у бойових діях на захопленій ворогом території.

Журналістів американського видання вразили технічні навички пілотів ЗСУ. За їхніми словами, на тренуваннях українські пілоти маневрували на низьких висотах, а на деяких віражах було враження, що гелікоптер ось-ось зачепить землю чи верхівки дерев.

Характеристики вертольота Black Hawk

За оцінками ГУР, щодо маневреності і керованості штурмовий гелікоптер Black Hawk значно перевершує показники Мі-8 радянського виробництва — вище і швидкість горизонтального польоту. Black Hawk може знаходитись у безперервному польоті протягом трьох годин, він з легкістю долає відстань понад 600 км. Такий тип вертольота комплектується керованими та некерованими ракетами Hellfire, надає підтримку піхоті, перевозить різні вантажі.

Нагадаємо, що, за даними розвідки, спецназівці ЗСУ відпрацювали на "Чорному яструбі" десантування бойових груп на полі бою, евакуацію та нічні польоти.

Раніше стало відомо, що в США пояснили, чому обрали новий гелікоптер компанії Bell, а не Sikorsky. В американській армії збираються замінити гелікоптери Black Hawk та Apache новою розробкою. Вартість програми оцінюється у 70 млрд доларів.