Нет тату и другой живот: Арестович намекнул, что на кадрах с пляжа в Израиле — не он (фото)

Экс-советник ОП рассказал об участии в Герцлийской конференции в Израиле с 22 по 23 мая. Возможно, так он хотел доказать, что на недавнем видео из заграничного курорта был кто-то другой.

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Бывший советник Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович показал в Facebook 24 мая фотографию живота.

"Доброе утро", — коротко подписал он кадр.

Арестович решил не показывать лицо на фото

Очевидно, Арестович хотел показать подписчикам, что на видео, которое сняли на одном из пляжей Тель-Авива, был не он, а кто-то другой.

Фото Арестович сделал без головы, поэтому нельзя на 100% утверждать, что это — его живот. Когда было сделано видео на пляже в Израиле также неясно.

Арестович участвовал в Герцлийской конференции в Израиле

Бівший советник ОП не объяснял публично ситуацию.

Кроме этого, 23 мая Арестович сообщил об участии в Герцлийской конференции в Израиле. Событие проходило с 22 по 23 мая.

По его словам, он рассказывал присутствующим о месте Украины в новой системе безопасности в Европе.

"Мы должны быть готовы к многолетнему сдерживанию России, которая не оставила и не оставит своих планов, направленных против Украины и Восточной Европы, будет там Путин у власти или нет", — привел советник один из тезисов.

Фокус ранее писал, что у Алексея Арестовича трое детей. Его старшей дочери уже исполнилось 18 лет и по законодательству Украины он лишается права на выезд за границу.

В феврале экс-советник ОП летал в Италию, несмотря на военное положение в Украине. По сведениям журналистов, у него был деловой визит по приглашению организации Ukraine Lobby and Business Club.