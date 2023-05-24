Немає тату й інший живіт: Арестович натякнув, що на кадрах із пляжу в Ізраїлі — не він (фото)

Ексрадник ОП розповів про участь у Герцлійській конференції в Ізраїлі з 22 по 23 травня. Можливо, так він хотів довести, що на недавньому відео із закордонного курорту був хтось інший.

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Колишній радник Офісу президента України (ОП) Олексій Арестович показав у Facebook 24 травня фотографію живота.

"Доброго ранку", — коротко підписав він кадр.

Арестович вирішив не показувати обличчя на фото

Очевидно, Арестович хотів показати підписникам, що на відео, яке зняли на одному з пляжів Тель-Авіва, був не він, а хтось інший.

Фото Арестович зробив без голови, тож не можна на 100% стверджувати, що це його живіт. Коли було зроблено відео на пляжі в Ізраїлі, також неясно.

Арестович брав участь у Герцлійській конференції в Ізраїлі

Колишній радник ОП не пояснював публічно ситуацію.

Окрім цього, 23 травня Арестович повідомив про участь у Герцлійській конференції в Ізраїлі. Подія відбувалася з 22 по 23 травня.

За його словами, він розповідав присутнім про місце України в новій системі безпеки у Європі.

"Ми маємо бути готові до багаторічного стримування Росії, яка не залишила та не залишить своїх планів, спрямованих проти України та Східної Європи, буде там Путін при владі чи ні", — навів ексрадник одну з тез.

Фокус раніше писав, що в Олексія Арестовича троє дітей. Його старшому сину вже виповнилося 18 років, і, за законодавством України, він втрачає право на виїзд за кордон.

У лютому ексрадник ОП літав в Італію попри воєнний стан в Україні. За інформацією журналістів, він мав діловий візит на запрошення організації Ukraine Lobby and Business Club.