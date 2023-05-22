Незважаючи на закон: Арестовича із сім'єю помітили на пляжі в Тель-Авіві, — соцмережі (фото)

За даними очевидців, ексрадник ОП разом із сім'єю насолоджувався відпочинком біля Середземного моря.

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Політичного діяча та аналітика Олексія Арестовича помітили на одному з пляжів у Тель-Авіві, де він відпочиває у компанії своєї родини та насолоджується відпочинком біля моря. Про це повідомляє Telegram-канал Harley Quinn.

В Україні діє закон, згідно з яким право на виїзд за кордон надається чоловікам, які мають не менше трьох дітей віком до 18 років. На перший погляд, сімейна ситуація Олексія Арестовича повністю відповідає цьому критерію, тому що в нього справді троє дітей.

Проте є одна деталь, яка вносить певні нюанси у цю ситуацію. Старшій дочці Арестовича вже виповнилося 18 років, що теоретично робить його не відповідним вимогам цього закону.

Точно невідомо, коли було зроблено дані фотографії. Сам Олексій Арестович не прокоментував ситуацію.

Олексій Арестович на пляжі

Олексій Арестович на пляжі

Раніше Фокус писав, що в січні 2023 року Олексій Арестович попросив звільнити його з посади радника ВП за "власним бажанням" після інтерв'ю з Марком Фейгіним, де він заявив, що трагедія у Дніпрі сталася через збиття російської ракети українською системою ППО.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що, незважаючи на військовий стан в Україні та закритий виїзд із країни для чоловіків, екс-радник Офісу президента Олексій Арестович відлетів до Італії для зустрічі з українськими підприємцями та проукраїнськими лобістами.