Экс-председатель Верховного суда Князев ежемесячно получал официальную зарплату в $10 тысяч, – СМИ

Верховный суд в ответ на запрос журналистов, что Всеволод Князев, которого считают самым высоким по статусу бравшим взятку чиновником, 60% зарплаты перечислил на нужды подразделений Вооруженных сил Украины.

Related video

В январе, феврале, марте и апреле 2023 года бывший руководитель Верховного суда Украины Всеволод Князев получал по 374 тысяч гривен. Об этом информируют "Українські Новини".

В мае после увольнения, согласно сообщению, его зарплата составляла 179 тысяч гривен. Верховный суд по запросу журналистам ответил, что Князев 60% зарплаты перечислил на нужды подразделений Вооруженных сил Украины.

Обвиняемый в получении взятки в $2,7 млн судья пока информацию не комментировал. Сейчас Князев в СИЗО, поскольку не внес залог в 107 миллионов гривен.

Фото: Українські Новини

Фото: Українські Новини

Дело о взяточничестве Князева

Всеволода Князева, работавшего в должности председателя Верховного суда Украины, задержали в подозрении по взяточничеству на сумму в 2,7 млн долларов. Ему грозит лишение свободы от восьми до 12 лет.

Высший совет правосудия 18 мая разрешил арест Князева. Прокуроры НАБУ опасались, что подозреваемый может уехать из Украины или попытаться повлиять на свидетелей и еще одного подозреваемого, если останется на свободе. Прокуроры просили сделать открытым заседание. Однако адвокаты подозреваемого настаивали на закрытом процессе, ссылаясь на государственную тайну.

Напомним, 15 мая нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ задержало председателя Верховного Суда Всеволода Князева на взятке около $2,7 млн. Он оказался самым высоким по статусу чиновником в государственных институциях Украины, арестованным по подозрению в коррупции. Работу детективов НАБУ депутата Верховной Рады Украины назвал фантастической, а также выразил надежду на эффективность в этом вопросе Высшего Антикоррупционного Суда. Возможное отсутствие залогов нардеп назвал положительным сигналом в дальнейшем рассмотрении обстоятельства производства.