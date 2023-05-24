Ексголова Верховного суду Князєв щомісяця отримував офіційну зарплатню в $10 тисяч, – ЗМІ

Верховний суд у відповідь на запит журналістів, що Всеволод Князєв, якого вважають найвищими за статусом чиновником, що брав хабар, 60% зарплатні перерахував на потреби підрозділів Збройних сил України.

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У січні, лютому, березні та квітні 2023 року колишній керівник Верховного суду України Всеволод Князєв отримував по 374 тисяч гривень. Про це інформують "Українські новини".

У травні після звільнення, за повідомлення, його зарплатня становила 179 тисяч гривень. Верховний суд у запиті журналістам відповів, що Князєв 60% зарплатні перерахував на потреби підрозділів Збройних сил України.

Обвинувачений в отриманні хабаря в $2,7 млн суддя наразі інформацію не коментував. Зараз Князєв у СІЗО, оскільки не вніс заставу у 107 мійльйонів грн.

Фото: Українські Новини

Фото: Українські Новини

Справа про хабарництво Князєва

Всеволода Князєва, який працював на посаді голови Верховного суду України, затримали у підозрі щодо хабарництва на суму у 2,7 млн доларів. Йому загрожує позбавлення волі від восьми до 12 років.

Вища рада правосуддя 18 травня дозволила арешт Князєва. Прокурори НАБУ побоювалися, що підозрюваний може виїхати з України або спробувати вплинути на свідків і ще одного підозрюваного, якщо залишиться на волі. Прокурори просили зробити відкритим засідання. Проте адвокати підозрюваного наполягали на закритому процесі, посилаючись на державну таємницю.

Нагадаємо, 15 травня нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що НАБУ затримало голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі близько $2,7 млн. Він виявився найвищими за статусом чиновником у державних інституціях України, якого арештували за підозрою у корупції. Роботу детективів НАБУ депутата Верховної Ради України назвав фантастичною, а також висловив сподівання на ефективність у цьому питані Вищого Антикорупційного Суду. Ймовірну відсутність застав нардеп назвав позитивним сигналом у подальшому розгляді обставини провадження.