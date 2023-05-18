Застава у 80 мільйонів: ВАКС відправив під варту адвоката у справі про хабар Всеволода Князєва

Захисник перебуватиме під арештом протягом 60 днів. Він зобов'язаний носити електронний засіб контролю та не може виїжджати з Києва, уточнили прокурори.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід адвокату, який фігурує у справі отримання 2,7 млн доларів хабаря колишнім головою Верховного Суду України Всеволодом Князєвим. Про це повідомила 18 травня у Telegram пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Адвоката утримуватимуть під вартою з можливістю внесення 80 мільйонів гривень застави. Термін дії запобіжного заходу — 60 днів, до 13 липня цього року, уточнили прокурори.

Якщо за затриманого внесуть заставу, на нього буде покладено такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду,

не виїжджати з Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду;

повідомляти детектива, прокурора або суду про зміну місця проживання та роботи,

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками,

здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд до України,

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що 18 травня Вища рада правосуддя проголосувала за те, щоби Всеволода Князєва відправили під варту. Адвокати екссудді наполягали на закритому засіданні суду та послався на держтаємницю.

Фокус раніше зібрав усе, що відомо про затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва. Топсудді може загрожувати позбавлення волі від восьми до 12 років.