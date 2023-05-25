Сотрудник ЖД станции планировал диверсию на путях: лишило бы ВСУ боеприпасов и горючего

По информации украинских спецслужб, сотрудники ФСБ нашли задержанного в запрещенной в Украине социальной сети, где он критиковал свою родину. Сначала ему поручали "тестовые задания", а потом перешли к финальной задаче. Их планы не осуществились.

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Служба безопасности Украины смогла разоблачить российского агента, который планировал подорвать железнодорожные пути в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 мая.

По имеющейся информации, спецслужбы Украины поймали диверсанта ФСБ, который должен был выполнить задание, которое навредило бы Украине и бойцам ВСУ.

В расследовании говорится, что при помощи диверсии противник хотел нарушить украинскую логистику и тем самым оставить военных без горючего и боеприпасов. Взрывчатку оставили в заранее подготовленном тайнике, после чего она должна была быть установлена вблизи линии подвижного состава.

Подозреваемым оказался сотрудник железнодорожной станции из города Украинск. В марте этого года российские спецслужбы его завербовали и СБУ его выкрыла благодаря его высказываниям в запрещенных в Украине социальных сетях.

"Для вербовки через интернет ФСБ задействовала свою информаторку с временно захваченной территории Донецкой области. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта". В дальнейшем именно она была "на связи" с фигурантом", — говорится в сообщении.

Изначально ФСБ выдавала ему "тестовые" задания. Он регулярно передавал оккупантами позиции Сил обороны на Авдеевском направлении, а также координаты ВСУ в Покровском районе.

Когда он "прошел проверку", то задача была уже более серьезной — диверсия на железнодорожных путях, но ничего не получилось благодаря оперативной работе СБУ.

"У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении.

Теперь он находится под стражей и подозреваемому грозит пожизненное.

Напомним, 23 мая в СБУ сообщили, что Волынская фирма "экспортировала" комплектующие для субмарин в Россию. Они отправили противнику не менее 200 тысяч единиц критически важных изделий.