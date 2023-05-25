Співробітник залізничної станції планував диверсію на коліях: позбавило б ЗСУ боєприпасів та пального

За інформацією українських спецслужб, співробітники ФСБ знайшли затриманого у забороненій в Україні соціальній мережі, де він критикував свою батьківщину. Спочатку йому доручали "тестові завдання", а потім перейшли до фінального. Їхні плани не здійснилися.

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Служба безпеки України змогла викрити російського агента, який планував підірвати залізничні колії в районі Авдіївки на Донеччині. Про це повідомила пресслужба відомства 25 травня.

За наявною інформацією, спецслужби України спіймали диверсанта ФСБ, який мав виконати завдання, яке б зашкодило Україні та бійцям ЗСУ.

У розслідуванні йдеться про те, що за допомогою диверсії противник хотів порушити українську логістику і тим самим залишити військових без пального та боєприпасів. Вибухівку залишили в заздалегідь підготовленій схованці, після чого вона мала бути встановлена поблизу лінії рухомого складу.

Підозрюваним виявився співробітник залізничної станції з міста Українськ. У березні цього року російські спецслужби його завербували і СБУ його викрила завдяки його висловлюванням у заборонених в Україні соціальних мережах.

"Для вербування через інтернет ФСБ задіяла свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донецької області. Нею виявилася медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта". Надалі саме вона була "на зв'язку" з фігурантом", — йдеться у повідомленні.

Спочатку ФСБ видавала йому "тестові" завдання. Він регулярно передавав окупантами позиції Сил оборони на Авдіївському напрямі, а також координати ЗСУ у Покровському районі.

Коли він "пройшов перевірку", то завдання було вже серйознішим — диверсія на залізничних коліях, але нічого не вийшло завдяки оперативній роботі СБУ.

"У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України", — йдеться у повідомленні.

Тепер він перебуває під вартою та підозрюваному загрожує довічне.

Нагадаємо, 23 травня у СБУ повідомили, що Волинська фірма "експортувала" комплектуючі для субмарин до Росії. Вони відправили противнику щонайменше 200 тисяч одиниць критично важливих виробів.