"Благодари Бога, что у меня хорошее настроение": в Днепре клиентка избила мастера маникюра (фото, видео)

По словам пострадавшей, конфликт начался из-за покрытия ногтей и перерос в удар по лицу. Женщина сняла побои и оставила заявление в полиции, однако судиться не хочет.

Related video

Мастер маникюра Екатерина Бондарь рассказала, что ее избила недовольная клиентка Людмила. Инцидент произошел в Днепре 20 мая. Об этом известно из ее соцсетей.

По словам Бондарь, тогда женщина посещала кабинет уже во второй раз. Во время первого визита она казалась "раздражительной" и получала услугу "под собственную ответственность" из-за плохого состояния ногтей.

"Через неделю начались претензии о том, что что-то откололось, но на ремонт она не пришла, написав об этом за 20 минут до записи", — подчеркнула мастер.

Во время второго визита Людмила, по словам пострадавшей, несмотря на предварительное обсуждение, стала агрессивной из-за разного покрытия.

"Я объяснила несколько раз вежливо, что именно я делаю. Дальше сама начинала нервничать. Я сказала, что на этом наша процедура завершена, и, к сожалению, мы дальше продолжить не можем", — говорится в посте Бондарь.

Мастер вспомнила, что агрессия Людмилы началась с оскорбительных слов, в частности, претензии, что она не умеет общаться с клиентами.

"Я поняла что будет что-то, поэтому просто соглашалась со всем, что она говорит. Мне стало страшно. Дальше она подошла ко мне, продолжила кричать. На словах "я тебе покажу, как надо с клиентами базарить" она ударила меня по левой стороне лица, я упала со стула, ударившись головой. Дальше начала меня избивать и выкручивать левую руку", — рассказала Бондарь.

Мастер написала, что кричала о больных суставах и боялась потерять сознание от еще одного удара по голове.

"Она продолжила выкручивать руку, и я не нашла ничего лучше, чем укусить ее (мое лицо было на уровне ее плеча). Это ее остановило", — добавила женщина.

@nails_by_bondar_ Уся ситуація є в інстраграммі, я прошу поширити це тут і там . Бережіть себе🙏🏼 ♬ оригінальний звук - МАНІКЮР|ДНІПРО|КУРСИ

Бондарь сообщила, что клиентка заставила ее удалить общую переписку в соцсетях и угрожала "огромными проблемами" за предоставление огласки ситуации.

"Благодари Бога, что у меня хорошее настроение", — заявила Людмила, выходя из кабинета, как указано в публикации пострадавшей.

Последствия инцидента в Днепре

Мастер проинформировала, что она — инвалид второй группы с диагнозом ревматоидный артрит. Она заявила, что сообщила об инциденте в райотдел полиции и сняла побои.

По словам Бондарь, медики зафиксировали у нее "повреждение капсульно-связочного аппарата сустава левой лучезапястной кости", многочисленные ушибы и сотрясение мозга. В опубликованном заключении судмедэксперта говорится о легких телесных повреждениях: ушибе мягких тканей и синяке.

Фото: скриншот Фото: скриншот Фото: скриншот Фото: скриншот Фото: Скриншот

В закрепленных "историях" Бондарь объяснила, что решила не подавать в суд из-за нехватки сил и средств. По ее словам, денег не хватает даже на переезд в другое помещение.

"Я поправлюсь обязательно, это дело времени. Я хочу об этом забыть для себя, а вас уберечь", — подчеркнула она.

Реакция клиентки на обвинение

Пострадавшая опубликовала ссылку на профиль Людмилы, однако на момент публикации материала страница удалена. В Facebook есть аккаунт, данные которого (фото, город и имя) совпадают с данными удаленной записи в Instagram. Однако связаться через него с женщиной невозможно, ведь страница не публичная.

Закрепленная "история" Бондарь Фото: скриншот Фото: скриншот Данные удаленного аккаунта Людмилы, опубликованные Бондарь Фото: скриншот Фото: скриншот

В комментариях под сообщением и видео Бондарь найти реакцию другой стороны не удалось. В полиции Днепровской области инцидент не прокомментировали.

Напомним, 16 мая журналистка Эмма Антонюк сообщила о языковом скандале, произошедшем в Национальной академии прикладных искусств. Ректор вуза отказался говорить по-украински и выгнал из аудитории одну из студенток за замечание по этому поводу.

Ранее, 7 мая, разразился скандал из-за инцидента во Львове. Пассажиры автомобиля с днепропетровскими номерами громко слушали песню российского исполнителя и агрессивно отреагировали на критику за это.