"Дякуй Богу, що у мене гарний настрій": в Дніпрі клієнтка побила майстерку манікюру (фото, відео)

Зі слів постраждалої, конфлікт почався через покриття нігтів та переріс в удар по обличчю. Жінка зняла побої та залишила заяву у поліції, однак судитися не хоче.

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Майстерка манікюру Катерина Бондар розповіла, що її побила незадоволена клієнтка Людмила. Інцидент стався у Дніпрі 20 травня. Про це відомо з її соцмереж.

За словами Бондар, тоді жінка відвідувала кабінет вже вдруге. Під час першого візиту вона здавалася "дратівливою" та отримувала послугу "під власну відповідальність" через поганий стан нігтів.

"Через тиждень почались претензії про те, що щось відкололось, але на ремонт вона не прийшла, написавши про це за 20 хвилин до запису", — підкреслила майстерка.

Під час другого візиту Людмила, зі слів постраждалої, попри попереднє обговорення стала агресивною через різне покриття.

"Я пояснила декілька разів ввічливо, що саме я роблю. Далі сама починала нервувати. Я сказала, що на цьому наша процедура завершена, і, на жаль, ми далі продовжити не можемо", — йдеться у пості Бондар.

Майстерка згадала, що агресія Людмили почалася з образливих слів, зокрема претензії, що вона не вміє спілкуватись з клієнтами.

"Я зрозуміла що буде щось, тому просто погоджувалась з усім, що вона каже. Мені стало страшно. Далі вона підійшла до мене, продовжила кричати. На словах "я тобі покажу, як треба з клієнтами базарити" вона вдарила мене по лівій стороні обличчя, я впала зі стільця, вдарившись головою. Далі почала мене бити та викручувати ліву руку", — розповіла Бондар.

Майстерка написала, що кричала про хворі суглоби та боялася втратити свідомість від ще одного удару по голові.

"Вона продовжила викручувати руку, і я не знайшла нічого краще, ніж вкусити її (моє обличчя було на рівні її плеча). Це її зупинило", — додала жінка.

@nails_by_bondar_ Уся ситуація є в інстраграммі, я прошу поширити це тут і там . Бережіть себе🙏🏼 ♬ оригінальний звук - МАНІКЮР|ДНІПРО|КУРСИ

Бондар повідомила, що клієнтка змусила її видалити спільне листування у соцмережах та погрожувала "величезними проблемами" за надання розголосу ситуації.

"Дякуй Богу, що у мене гарний настрій", — заявила Людмила, виходячи з кабінету, як вказано у публікації постраждалої.

Наслідки інциденту в Дніпрі

Майстерка проінформувала, що вона — інвалід другої групи з діагнозом ревматоїдний артрит. Вона заявила, що повідомила про інцидент у райвідділок поліції та зняла побої.

Зі слів Бондар, медики зафіксували у неї "пошкодження капсульно-зв'язкового апарату суглоба лівої лучезапʼястної кістки", численні забої та струс мозку. В опублікованому висновку судмедексперта йдеться про легкі тілесні ушкодження: забій м'яких тканин та синець.

Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: скріншот Фото: Скріншот

У закріплених "розповідях" Бондар пояснила, що вирішила не подавати до суду через нестачу сил та коштів. За її словами, грошей не вистачає навіть на переїзд в інше приміщення.

"Я одужаю обов'язково, це справа часу. Я хочу про це забути для себе, а вас вберегти", — підкреслила вона.

Реакція клієнтки на звинувачення

Постраждала опублікувала посилання на профіль Людмили, однак на момент публікації матеріалу сторінка видалена. У Facebook є обліковий запис, дані якого (фото, місто та ім’я) збігаються з даними видаленого запису в Instagram. Однак зв’язатися через нього з жінкою неможливо, адже сторінка не публічна.

Закріплена "розповідь" Бондар Фото: скріншот Фото: скріншот Дані видаленого акаунту Людмили, опубліковані Бондар Фото: скріншот Фото: скріншот

У коментарях під дописом та відео Бондар знайти реакцію іншої сторони не вдалося. У поліції Дніпровської області інцидент не коментували.

Нагадаємо, 16 травня журналістка Емма Антонюк повідомила про мовний скандал, що стався у Національній академії прикладних мистецтв. Ректор ЗВО відмовився розмовляти українською та вигнав з аудиторії одну зі студенток за зауваження з цього приводу.

Раніше, 7 травня, спалахнув скандал через інцидент у Львові. Пасажири автомобіля з дніпропетровськими номерами гучно слухали пісню російського виконавця та агресивно відреагували на критику цього.