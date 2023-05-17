"Я можу зробити так, що тебе нікуди не приймуть": проректор київського вишу потрапив у скандал (аудіо)

Студентка академії Марічка Довгополюк розповіла, що проректор відмовився розмовляти українською мовою та вигнав її з аудиторії через зауваження щодо цього. Дівчина змушена була забрати документи з академії. На інцидент відреагував мовний омбудсмен.

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У Національній академії прикладних мистецтв спалахнув мовний скандал між студенткою та першим проректором Олександром Луб'янським. Деталі скандалу описала у своєму Instagram журналістка Емма Антонюк 16 травня.

Студентка академії Марічка Довгополюк розповіла, що ректор відмовився розмовляти українською мовою та вигнав її з аудиторії через зауваження щодо цього.

Усе почалося з того, що ректор Олександр Луб'янський запитав у студентів, хто проти, щоб він розмовляв російською. Дівчина підняла руку, чим розлютила "педагога".

За її словами, він спочатку сказав їй "не спекулювати українською мовою", потім почав погрожувати.

"Ти взагалі знаєш, хто я!? Я журналіст і можу зробити так, що тебе більше нікуди не приймуть. Я ж сказав, я не люблю дві речі — нахабства та злодіїв. І ще не люблю тупість. А ще я люблю своє — свою сім'ю, своє місто, свою академію, а вона мені розповідатиме, якою мовою розмовляти?!" — передає студентка слова ректора.

У підсумку студентка змушена була забрати документи, оскільки більшість лекцій у виші російською мовою, і повернутися до Львова.

Що говорять у самій академії

Журналісти повідомляють, що в академії відмовилися прокоментувати скандал, назвали це неправдою та попросили відправити офіційний запит, який буде розглянуто протягом 10 днів.

Реакція влади

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що йому відомо про інцидент у навчальному закладі. На нього відреагували та розбираються в ситуації. Із академією зараз проводять заходи державного контролю щодо "ще одного епізоду".

Нагадаємо, 7 квітня в Державному податковому університеті у місті Ірпінь, будівлю якого під час окупації зруйнували російські загарбники, стався мовний скандал під час лекції з філософії. Одна зі студенток попросила викладачку Любов Сергіївну Воробйову не використовувати мову країни-аресорки, але отримала відмову та погрози.

28 березня в одеському таксі на прохання клієнтів водій відмовився вимкнути російську музику та заявив, що ракети РФ летять "від Америки".

Нагадаємо, 3 квітня в Буковелі відпочивальник нахамив військовому медику, який перебував на реабілітації.