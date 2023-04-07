Мовний скандал у виші Ірпеня: професорка погрожувала студентці за прохання перейти на українську

В університеті вже повідомили, що викладачку тимчасово відсторонили від виконання обов'язків і оголосили про проведення службового розслідування.

Related video

В Державному податковому університеті в місті Ірпінь, будівлю якого під час окупації зруйнували російські загарбники, стався мовний скандал під час лекції з філософії. Одна зі студенток попросила викладачку Любов Сергіївну Воробйову не використовувати мову країни-аресорки, але отримала відмову і погрози. Відео виклали в мережі.

Під час лекції дівчина зауважила, що вже рік в Україні триває повномасштабна війна, і їй неприємно слухати російську, тож попросила викладачку перейти на українську.

"А то что будет? Я 35 років преподавала на російській і це поза моєю свідомістю", — аргументувала своє викладання російською викладачка університету.

Вона також заходилася погрожувати студентці, що навмисно буде приймати в неї майбутній іспит російською, а якщо студентка хоче, то може не ходити на її лекції, якщо їй "ріже слух", і взагалі в мережі багато матеріалів з філософії українською.

В Державному податковому університеті міста Ірпінь відреагували на скандал. Як повідомив в.о. ректора університету Дмитро Серебрянський, викладачку тимчасово відсторонили від виконання службових обов'язків — викладання дисципліни, і оголосили про проведення службового розслідування.

"В контексті тих подій, які відбуваються в Україні, такий вчинок професора є несумісним з продовженням викладацької роботи цього професора в нашому університеті. Сподіваюся, що дисциплінарна комісія ухвалить правильне рішення", — сказав Серебрянський.

Під час окупації Київщини російськими окупантами Державний податковий університет міста Ірпінь зазнав масштабних руйнувань. Ворог перетворив будівлю майже на руїни. Її планують відновити.

28 березня в одеському таксі на прохання клієнтів водій відмовився вимкнути російську музику та заявив, що ракети РФ летять "від Америки".

Нагадаємо, 3 квітня у Буковелі відпочивальник нахамив військовому медику, який перебував на реабілітації. Українець у халаті почав обзивати військового та питати, що він робить на курорті і відправив його назад до Бахмута. Згодом відпочивальник вибачився. Записаний ролик був у готельному номері, де були присутні як військові, так і поліцейські.