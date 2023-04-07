Языковой скандал в вузе Ирпеня: профессор угрожала студентке за просьбу перейти на украинский

В университете уже сообщили, что преподавателя временно отстранили от исполнения обязанностей и объявили о проведении служебного расследования.

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В Государственном налоговом университете в городе Ирпень, здание которого во время оккупации разрушили российские захватчики, произошел языковой скандал во время лекции по философии. Одна из студенток попросила преподавательницу Любовь Сергеевну Воробьеву не использовать язык страны-арессора, но получила отказ и угрозы. Видео выложили в сети.

Во время лекции девушка отметила, что уже год в Украине идет полномасштабная война, и ей неприятно слушать русский, поэтому попросила преподавателя перейти на украинский.

"А то что будет? Я 35 лет преподавала на русском и это вне моего сознания", — аргументировала свое преподавание на русском преподаватель университета.

Она также принялась угрожать студентке, что намеренно будет принимать у нее будущий экзамен на русском, а если студентка хочет, то может не ходить на ее лекции, если ей "режет слух", и вообще в сети много материалов по философии на украинском.

В Государственном налоговом университете города Ирпеня отреагировали на скандал. Как сообщил и.о. ректора университета Дмитрий Серебрянский, преподавателя временно отстранили от выполнения служебных обязанностей — преподавания дисциплины, и объявили о проведении служебного расследования.

"В контексте тех событий, которые происходят в Украине, такой поступок профессора несовместим с продолжением преподавательской работы этого профессора в нашем университете. Надеюсь, что дисциплинарная комиссия примет правильное решение", — сказал Серебрянский.

Во время оккупации Киевщины российские оккупанты практически уничтожили здание Государственного налогового университета города Ирпень. Враг превратил здание почти в руины. Его планируют восстановить.

28 марта в одесском такси по просьбе клиентов водитель отказался выключить российскую музыку и заявил, что ракеты РФ улетают "от Америки".

Напомним, 3 апреля в Буковеле отдыхающий нахамил находившемуся на реабилитации военному медику. Украинец в халате начал обзывать военного и спрашивать, что он делает на курорте и отправил его обратно в Бахмут. Впоследствии отдыхающий извинился. Записанный ролик записали в гостиничном номере, где присутствовали как военные, так и полицейские.