"Падала крыша и стекла": киевлянка рассказала о попадании дрона ВС РФ в ее квартиру (фото)

Юлия Бескоровайная купила в кредит двухуровневую квартиру в девятиэтажке Днепровского района. Долгое время она делала в ней ремонт, но вторжение России внесло коррективы в ее жизнь.

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Российские войска в ночь с 19 на 20 мая запускали по Киеву ударные дроны. Один из обломков БПЛА попал в крышу девятиэтажки и сдетонировал возле спальни Юлии Бескоровайной. Фотографии разрушенного жилья она показала 26 мая изданию "Вечерний Киев".

В 2013 году девушка купила в кредит двухуровневую квартиру на девятом этаже в одном из ЖК Днепровского района. Долгое время она делала там ремонт — на первом этаже у нее была уютная кухня, туалет и небольшая терраса с цветами. На втором — гардеробная и спальня, где она была в момент атаки россиян.

Из-за детонации второй уровень квартиры сгорел полностью.

Юлия говорит, что спала и не слышала воздушную тревогу

"Я спала и не слышала воздушную тревогу. Потом взрыв, затем еще один. После на меня начали падать части крыши и стекло из двух мансардных окон над кроватью", — рассказала владелица разрушенной квартиры.

Девушка спустилась на первый уровень, забрала паспорт, деньги, оделась и выбежала на улицу. Все это происходило под крики соседей.

"Слышала такое: "Горит крыша! Верхние этажи, спускайтесь". Я стояла внизу и смотрела, как горит моя квартира", — рассказала она.

Пожарные около двух часов тушили огонь в квартире Юлии. Из-за детонации дрона на крыше, почти каждую квартиру затопило после тушения пожара. Крыша квартиры жительницы по имени Александра на девятом этаже просто обрушилась из-за давления воды. Вода из квартиры Юлии вытекала полчаса.

В квартире Юлии Бескоровайной было повреждено 95% имущества

"Сгорело и повредилось 95% имущества. Приходили разные экспертные комиссии, но ни одного документа о повреждении недвижимости у меня так и нет. Очень жду представителей КГГА, которые уже восстановили много поврежденных квартир", — объяснила девушка.

Жильцы дома просят столичные власти помочь восстановить крышу, ведь даже при небольшом дожде квартиры заливает.

"Тент, который временно натянули работники ЖЭКа, не спасет от сильного ветра или дождя", — добавила она.

В квартире Юлии работает стройбригада — разбирают сгоревшие остатки крыши и переносят их на первый уровень. Девушка живет у родных и не знает, когда вернется домой.

Она ждет, когда специалисты КГГА проведут экспертизу в квартире и помогут восстановить жилье. Реквизиты банковской карты для финансовой помощи Юлии доступны по ссылке.

Напомним, что армия РФ ночью 26 мая выпускала по Киеву крылатые ракеты. Их обломки попали в несколько жилых районов.

Ночью с 24 на 25 мая оккупанты атаковали столицу дронами Shahed, но цели были успешно уничтожены силами ПВО Украины.