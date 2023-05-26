Длинной в два метра и стоимостью в две тысячи долларов: экзотическая змея напугала украинцев (фото)

По мнению специалистов, гремучая гадюка была завезена в Украину контрабандой, а затем сбежала из частной коллекции. Этот вид ядовитых змей характерен для Африки.

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В Лугинской территориальной общины (Житомирская область) местных жителей напугала гигантская змея. Фотографию с телом мертвого животного опубликовали в Фейсбук-группе ЛУГИНИ + SPORT.

На опубликованном фото видно, что огромная змея перевешена через ветку дерева. Животное мертво.

Изначально пользователи соцсетей предположили, что это — питон, которого по неосторожности переехал на дороге водитель.

Также украинцы выдвинули несколько версий того, как довольно необычная для наших широт змея оказалась в Житомирской области. Один из пользователей Юрий Бондар предположил, что животное — потомок питона, который несколько десятилетий назад сбежал из передвижного цирка.

А Наталья Хацаюк написала, что в 2013 году возле местного кирпичного завода видела похожую рептилию. По словам женщины, змея была не менее десяти метров в длину. Однако по словам украинки, ее рассказу не поверили.

Пользователи соцсети разделились на два лагеря: одни говорили о страхе столкнуться с похожими рептилиями в лесу или на кладбищах, а другие не верили увиденному на фото и убеждали, что висящая на ветке змея — фотошоп.

Пользователи соцсети начали жаркие дебаты о том, как змея могла оказаться на дороге Фото: Скриншот

Редкая змея на Житомирщине: что рассказал автор фото

По словам автора фото, который опубликовал его в Фейсбуке, змею вывезли в рекреационный пункт "Березовая роща" на автодороге М07 вблизи центра общины, поселка Лугины. А там рептилия двинулась в направлении села Великий Лес и метрах в 800 от магистрали Киев — Ковель попала под колеса. Мужчина предположил, что экзотический питомец мог надоесть хозяевам и те от него избавились.

Также журналисты отыскали водителя микроавтобуса, который по неосторожности переехал рептилию, спутав ее с большой веткой дерева.

"5 мая я ехал на работу на своем бусе. Это Лугинский район, дорога на село Большой Лес. На дороге увидел сверток, — как оказалось, скрученную гадюку, — но так получилось, что я ее переехал. Остановился, забрал гадюку и повесил на дерево", — рассказал мужчина.

Он добавил, что животное лежало на асфате неподвижно, судя по всему, переваривало съеденную добычу.

"Где-то до двух метров она была, 1 метр 80 сантиметров — железно. Толстая, огромная. Она лежала на солнце", — уточнил водитель. .

Что известно о змее, которая напугала Жителей Житомирской области

Специалист BION Terrarium Center Алексей Марущак, который пообщался с журналистами, рассказал, что попавшая под колеса змея — это гремучая гадюка.

"Это довольно ядовитый вид. Бывают сообщения о летальных случаях после ее укусов при отсутствии надлежащего лечения — до 15-20% таких случаев", — сказал специалист.

По его словам, гремучая гадюка может достигать до двух метров в длину. Их естественным местом обитания являются травянистые и кустарниковые саванны, сухие редколесья, сельскохозяйственные земли Африки. Но иногда в поисках пищи эти животные могут заползать и в поселки.

Змея питается мелкими грызунами.

Алексей Марущак сделал предположение, что змея, скорее всего, сначала попала в Украину контрабандой, а потом сбежала из частной коллекции.

Стоимость такой змеи колеблется в районе двух тысяч долларов.

В Житомирской области возле поселка Лугины водитель нечаянно переехал гадюку, приняв ее за ветку Фото: ЛУГИНИ + SPORT/ Facebook

Напомним, в мае иноСМИ писали о том, что пара нашла редкую кобру-альбиноса в своем доме. Эта кобра, известная как Наджа Наджа, входит в список "большой четверки" змей, которые ответственны за большинство случаев укусов людей в Южной Азии. Их яд может вызвать паралич и даже смерть, если пострадавший не получит своевременную медицинскую помощь.

Несколько раньше, в марте австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.