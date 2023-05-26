Довжиною в два метри і вартістю у дві тисячі доларів: екзотична змія налякала українців (фото)

На думку фахівців, гримуча гадюка була завезена в Україну контрабандою, а потім втекла з приватної колекції. Цей вид отруйних змій характерний для Африки.

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У Лугинській територіальній громаді (Житомирська область) місцевих жителів налякала гігантська змія. Фотографію з тілом мертвої тварини опублікували у Фейсбук-групі ЛУГИНІ + SPORT.

На опублікованому фото видно, що величезна змія переважена через гілку дерева. Тварина мертва.

Спочатку користувачі соцмереж припустили, що це — пітон, якого з необережності переїхав на дорозі водій.

Також українці висунули кілька версій того, як досить незвичайна для наших широт змія опинилася в Житомирській області. Один із користувачів Юрій Бондар припустив, що тварина — нащадок пітона, який кілька десятиліть тому втік із пересувного цирку.

А Наталя Хацаюк написала, що 2013 року біля місцевого цегельного заводу бачила схожу рептилію. За словами жінки, змія була щонайменше десять метрів завдовжки. Однак за словами українки, її розповіді не повірили.

Користувачі соцмережі розділилися на два табори: одні говорили про страх зіткнутися зі схожими рептиліями в лісі або на цвинтарях, а інші не вірили побаченому на фото і переконували, що змія, яка висить на гілці, — фотошоп.

Користувачі соцмережі почали палкі дебати про те, як змія могла опинитися на дорозі Фото: Скриншот

Рідкісна змія на Житомирщині: що розповів автор фото

За словами автора фото, який опублікував його у Фейсбуці, змію вивезли до рекреаційного пункту "Березовий гай" на автодорозі М07 поблизу центру громади, селища Лугини. А там рептилія рушила в напрямку села Великий Ліс і метрах за 800 від магістралі Київ — Ковель потрапила під колеса. Чоловік припустив, що екзотичний вихованець міг набриднути господарям і ті його позбулися.

Також журналісти відшукали водія мікроавтобуса, який з необережності переїхав рептилію, сплутавши її з великою гілкою дерева.

"5 травня я їхав на роботу на своєму бусі. Це Лугинський район, дорога на село Великий Ліс. На дорозі побачив згорток, — як виявилося, скручену гадюку, — але так вийшло, що я її переїхав. Зупинився, забрав гадюку і повісив на дерево", — розповів чоловік.

Він додав, що тварина лежала на асфальті нерухомо, судячи з усього, перетравлювала з'їдену здобич.

"Десь до двох метрів вона була, 1 метр 80 сантиметрів — залізно. Товста, величезна. Вона лежала на сонці", — уточнив водій.

Що відомо про змію, яка налякала мешканців Житомирської області

Спеціаліст BION Terrarium Center Олексій Марущак, який поспілкувався з журналістами, розповів, що змія, яка потрапила під колеса, — це гримуча гадюка.

"Це досить отруйний вид. Бувають повідомлення про летальні випадки після її укусів за відсутності належного лікування — до 15-20% таких випадків", — сказав фахівець.

За його словами, гримуча гадюка може досягати до двох метрів у довжину. Їхнім природним місцем проживання є трав'янисті та чагарникові савани, сухі рідколісся, сільськогосподарські землі Африки. Але іноді в пошуках їжі ці тварини можуть заповзати й у селища.

Змія харчується дрібними гризунами.

Олексій Марущак зробив припущення, що змія, найімовірніше, спочатку потрапила в Україну контрабандою, а потім втекла з приватної колекції.

Вартість такої змії коливається в районі двох тисяч доларів.

У Житомирській області біля селища Лугини водій ненавмисно переїхав гадюку, сплутавши її з гілкою Фото: ЛУГИНИ + SPORT/ Facebook

Нагадаємо, у травні іноЗМІ писали про те, що пара знайшла рідкісну кобру-альбіноса у своєму будинку. Ця кобра, відома як Наджа Наджа, входить до списку "великої четвірки" змій, які відповідальні за більшість випадків укусів людей у Південній Азії. Їхня отрута може викликати параліч і навіть смерть, якщо потерпілий не отримає своєчасної медичної допомоги.

Дещо раніше, у березні австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію вилучили з дому служба порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.