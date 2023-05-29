Многие украинцы могут остаться без пенсии: в ПФУ назвали причину

Украинские банки перестанут переводить пенсию на карту, если ее срок действия истек. Пенсионерам рекомендуют контролировать процесс и обращаться в финучреждения.

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Украинские пенсионеры получают выплаты без задержек в условиях полномасштабной войны. Если закончился срок действия банковской карты, деньги не переведут, пишет 29 мая профильное издание "На пенсии" со ссылкой на комментарий Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Нужно следить за сроком действия банковской карты и вовремя обращаться в банк за получением новой, указали чиновники.

"Если срок действия пенсионной карты истекает, ее нужно переиздать в банке. В условиях войны у многих людей такой возможности нет. Некоторые выехали за границу, другие проживают в районах, где идут боевые действия", — отметили в фонде.

Часть украинских банков продлили срок действия карточек клиентов до конца полномасштабной войны с Россией. Однако пенсионерам рекомендуется убедиться в этом лично и обратиться в банк.

"Обычно банковские учреждения заранее уведомляют клиентов об истечении срока действия карты, отправляя SMS-сообщение или через интернет-банкинг", — рассказали специалисты.

Если банк автоматически не продлил срок действия карты, клиент должен сам заменить ее на новую. Иначе банк перестанет переводить пенсию на старую карту.

"Начисление пенсии будет продолжаться. Просто клиент не сможет ее получить, пока не поменяет карточку", — подытожили в ПФУ.

Напомним, что в марте в Украине провели крупную индексацию пенсий. В среднем выплаты повысили примерно на 600 гривен, их получили более 10 миллионов украинцев.

Глава правления ПФУ Евгений Капинус говорил, что украинцы смогут получать пенсии по выслуге лет. Такие выплаты положены тем, кто был занят на работах, которые привели к потере профпригодности или трудоспособности.