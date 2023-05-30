"Держаться за статусы не буду": министр образования Украины отказался от научного звания

Оксен Лесовой считает, что необходимо исправить и сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место только для подлинной последовательной науки.

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Недавно назначенный министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отказался от степени кандидата наук. Он решил на себе проверить механизм отказа, который правительство утвердило 19 мая. Об этом он сообщил в соцсети.

"В академическом мире научная степень — это о ценности и доверии, а еще о получении, а не получении. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые", — заявил министр.

По его мнению, постсоветская культура несколько исказила понятие получения кандидатской степени, поэтому в Минобразования должны это исправить и сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место только для настоящей науки, поэтому министр начал с себя.

"На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", — отметил Оксен Лисовой.

Он добавил, что для становления новой культуры академической добродетели должен быть принят соответствующий закон.

Напомним, что 17 марта стало известно, что министр образования Украины Сергей Шкарлет покидает свой пост, 20 марта Верховная Рада проголосовала за его увольнение. 21 марта на должность нового министра парламент поддержал кандидатуру ученого и военнослужащего Оксена Лисового.

Ранее сообщалось, что кандидат медицинских наук Александр Ябченко сжег свой диплом в знак протеста из-за того, что экс-нардеп Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию.