"Ценные вещи": в больнице рассказали, почему закрыли убежище при обстреле Киева (видео)

Одна из частей укрытия всегда открыта, призналась работница столичной поликлиники №3 по имени Татьяна. Руководство переживало, что из подвала вынесут холодильники, компьютеры и трубы.

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Работница поликлиники №3 Деснянского района Киева по имени Татьяна показала журналистам канала "Киев 24" бомбоубежище, в которое не смогли попасть люди во время ракетного удара армии России.

По ее словам, одна из частей укрытия не закрывается никогда. В ответ на вопрос, почему туда не могли попасть люди, она сказала: "Может новенькие пришли. Те, что постоянно приходят, знают об этом входе".

По ее словам, в другой части убежища стоят холодильники, компьютеры, трубы и другие ценные вещи. Из-за этого требуется закрывать данную часть от посторонних лиц.

"Тут же врачи работают, за трубы мы отвечаем — придут и спилят", — прокомментировала она.

Далее женщина проследовала еще к одному входу, ведущему в убежище.

Напомним, что войска России ночью 1 июня обстреляли ракетами Днепровский и Деснянский районы Киева. В результате погибли три человека, из них один ребенок.

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что обломок ракеты упал у входа в поликлинику. Люди хотели попасть в укрытие, но оно было закрыто.

Правоохранители арестовали охранника больницы поликлиники, который не захотел открыть убежище.