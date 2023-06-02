В Одессе на мусорнике обнаружили голову женщины: полиция рассказала детали жестокого убийства

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого в убийстве. Им оказался сын убитой женщины.

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В Одессе стражи порядка раскрыли жестокое убийство 60-летней женщины, части тела которой нашли в мусорных контейнерах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Так, жильцы многоквартирного дома обнаружили в помойке голову женщины. На место вызвали правоохранителей. Те проверили свалку и нашли там остальные части тела. Личность погибшей установили — ею оказалась 60-летняя местная жительница.

Меньше чем за сутки правоохранители обнаружили и подозреваемого в ее убийстве. Им оказался ее 39-летний сын.

Установлено, что между сыном и матерью у нее дома возникла ссора, во время которой мужчина наносил матери множественные удары топором по голове, а когда та упала на пол, задушил ее. Убедившись, что женщина умерла, он в ванной расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пошел домой.

На следующий день он вернулся, забрал пакеты и разбросал их по мусорным бакам на соседней улице.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 УКУ. Мужчину задержали, и он находится и в СИЗО. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Также в рамках досудебного расследования будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость 39-летнего мужчины.

Напомним, что "вагнеровец", жестоко убивший жену, вернулся в родной город. Его помиловал пути из-за участия в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Питерсберга, штат Флорида (США), опознала 41-летнюю Сильвию Джун Атертон как женщину, которая была найдена в багажнике за баром "Устрица" 31 октября 1969 года.