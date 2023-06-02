В Одесі на смітнику виявили голову жінки: поліція розповіла деталі жорстокого вбивства

Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного у вбивстві. Ним виявився син вбитої жінки.

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В Одесі правоохоронці розкрили жорстоке вбивство 60-річної жінки, частини тіла якої знайшли у сміттєвих контейнерах. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Одеській області.

Так, мешканці багатоквартирного будинку виявили в смітнику голову жінки. На місце викликали правоохоронців. Ті перевірили смітник і знайшли там решту частин тіла. Особу загиблої встановили — нею виявилася 60-річна місцева жителька.

Менше ніж за добу правоохоронці знайшли і підозрюваного у її вбивстві. Ним виявився її 39-річний син.

Встановлено, що між сином та матір'ю у неї вдома виникла сварка, під час якої чоловік завдавав матері множинні удари сокирою по голові, а коли та впала на підлогу, задушив її. Переконавшись, що жінка померла, він у ванній кімнаті розчленував її тіло, розфасував по пакетах та пішов додому.

Наступного дня він повернувся, забрав пакети та розкидав їх по сміттєвих баках на сусідній вулиці.

Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 ККУ. Чоловіка затримали, і він перебуває і СІЗО. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Зараз слідчі встановлюють всі обставини та мотиви злочину. Також в межах досудового розслідування проведуть судово-психіатричну експертизу, яка визначить осудність 39-річного чоловіка.

Нагадаємо, що "вагнерівець", який жорстоко вбив дружину, повернувся в рідне місто. Його помилував путін через участь у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що поліція Санкт-Пітерсберга, що в штаті Флорида (США), упізнала 41-річну Сильвію Джун Атертон як жінку, яка була знайдена в багажнику за баром "Устриця" 31 жовтня 1969 року.