Залужный с младенцем на руках: офицер ВСУ поделилась трогательной встречей (фото)

Военная подчеркнула, что держать Соломию — к миру. Она рассказала, что гордится генералом, который "ежедневно пишет историю страны".

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Офицер ВСУ Полина Кравченко познакомила новорожденную дочь Соломию с главнокомандующим Валерием Залужным. Об этом известно из ее публикации в соцсетях от 5 июня.

"Думаю это историческое фото, которым просто невозможно не поделиться", — заявила она.

На фото Залужный позирует с младенцем на руках в окружении флагов под надписью "слава Украине".

"Крепкий сон Соломии в руках нашего гетмана. Человека, который ежедневно пишет историю страны, где живут, будут жить наши дети. Страны будущего, независимой Украины с сильнейшей армией мира и счастливыми людьми", — подчеркнула Кравченко.

Офицер отметила, что гордится главнокомандующим ВСУ.

"Говорят, держать Соломию в руках — это к Миру", — написала она.

Напомним, по данным СМИ, 4 июня офицер из Финляндии получил награду "За содействие армии" от генерала Валерия Залужного. Он заявил, что для него получить отличие — большая честь, и рассказал о продуктивном сотрудничестве с украинцами.

Ранее Валерий Залужный посетил свадьбу Максима Алексеева и Екатерины Полищук. Мужчина поблагодарил главнокомандующего за согласие сделать торжественную церемонию "по-настоящему невероятной".

2 июня впервые стал отцом 38-летний грузинский бизнесмен Иракли Макацария. Как известно, первенца назвали Георгием.