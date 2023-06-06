"Мирный план может быть только украинским": Зеленский передал условия Ватикану (видео)

Президент Украины во время встречи призвал Святой Престол внести свой вклад в имплементацию мирного плана Киева, объяснив, что алгоритм достижения мира может диктовать только страна, на территории которой идет война.

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Во вторник, 6 июня в Киев прибыл с официальным визитом представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, который встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба президента Украины.

По информации пресс-службы, представитель Папы Римского и лидер Украины обсудили гуманитарное воздействие в рамках формулы мира и общую ситуацию в Украине.

"Только объединение усилий, дипломатическая изоляция и давление на Россию могут повлиять на агрессора и принести справедливый мир на украинскую землю", — сообщают представители украинского лидера.

Владимир Зеленский призвал Святой Престол внести свой вклад в имплементацию украинского мирного плана.

"Украина приветствует готовность других государств и партнеров в поиске путей к миру, но поскольку война идет на нашей территории, алгоритм достижения мира может быть только украинским", — отметил Зеленский.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Папа римский Франциск в будущем собирается посетить Украину, однако он также хочет посетить и Москву. Визит откладывается, поскольку Киев уже направил приглашение, но из Москвы приглашений пока не поступало.

Также напомним. что визит представителей Папы Римского Франциска, которые намерены пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным был согласован еще в середине мая.