"Мирний план може бути лише українським": Зеленський передав умови Ватикану (відео)

Президент України під час зустрічі закликав Святий Престол зробити свій внесок у імплементацію мирного плану Києва, пояснивши, що алгоритм досягнення миру може диктувати лише країна, на території якої триває війна.

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У вівторок, 6 червня, до Києва прибув з офіційним візитом представник Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі, який зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Про це 6 червня повідомляє пресслужба президента України.

За інформацією пресслужби, представник Папи Римського та лідер України обговорили гуманітарний вплив у рамках формули миру та загальну ситуацію в Україні.

"Лише об'єднання зусиль, дипломатична ізоляція та тиск на Росію можуть вплинути на агресора та принести справедливий світ на українську землю", — повідомляють представники українського лідера.

Володимир Зеленський закликав Святий Престол зробити свій внесок у імплементацію українського мирного плану.

"Україна вітає готовність інших держав та партнерів у пошуку шляхів до миру, але оскільки війна йде на нашій території, алгоритм досягнення миру може бути лише українським", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що Папа римський Франциск у майбутньому збирається відвідати Україну, проте він також хоче відвідати й Москву. Візит відкладається, оскільки Київ уже надіслав запрошення, але з Москви запрошень поки що не надходило.

Також нагадаємо. що візит представників Папи Римського Франциска, які мають намір поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним , був узгоджений ще в середині травня.