Подрыв ГЭС: сельское хозяйство в Херсонской области может уже никогда не восстановиться, — эксперт

Подрыв дамбы в Новой Каховке может отзываться для Украины годами. Кроме очевидной насущной проблемы с эвакуацией людей из затопленного региона, эксперты говорят о последствиях для флоры и фауны, угрозах для Запорожской АЭС, отсутствии воды для промышленности в соседних областях и разрушенном агросекторе Херсонщины. Фокус поговорил об этом со специалистом геоинформационных систем Сергеем Гапоном.

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По последним данным, которые озвучил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, в Херсонской области подтоплены 24 населенных пункта. При этом ранее он уточнял, что в зоне затопления находится 80 населенных пунктов региона, большинство из которых расположены на оккупированной территории. Около 16 тысяч человек нуждаются в эвакуации.

"Можно взять карту, посмотреть на населенные пункты, находящиеся в нескольких километрах от русла Днепра, так вот все они так или иначе с большой вероятностью будут страдать от затопления, воды будет действительно много", — комментирует ситуацию Фокусу Сергей Гапон, заведующий лабораторией геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию.

Он подчеркивает, что сегодня есть разные сценарии затопления Херсонской области, которые зависят от многих факторов.

"Последствия подрыва напрямую связаны с тем, какие разрушения все же получила дамба. По снимкам уже видно, что это серьезные повреждения, но сейчас окончательной информации об этом еще нет", — добавляет эксперт.

Впрочем, уже сегодня можно сказать, что вода будет идти не просто дни, но и ближайшие месяцы. При этом уровень в Каховском водохранилище будет постоянно падать.

"Скорость падения, конечно, со временем будет уменьшаться, однако это все равно сильно повлияет на промышленные предприятия, которые находятся в пределах бассейна Днепра — это Запорожская и Днепропетровская области. Именно они брали воду как раз из водохранилищ, которые находятся по течению", — объясняет Гапон.

Ущерб будет не только для промышленности. Эксперты уже говорят о разрушительных последствиях для агросектора Херсона. Гапон соглашается — когда уровень воды в Каховском водохранилище упадет, то обмелеет Каховский магистральный, а также Северокрымский каналы, которые обеспечивают орошение сельскохозяйственных угодий. Последствия будут не только для Херсонской области, но и для Запорожья и Крыма.

Без восстановления дамбы нет смысла говорить о сельском хозяйстве в Херсонской области, подчеркивает эксперт. Он отмечает, что в своем нынешнем виде агросектор региона может уже никогда не восстановиться. Но окончательно это будет ясно только после завершения войны и освобождения территорий.

"Все будет зависеть от того, когда и как восстановят дамбу. Можно сказать, что решение вопроса с сельским хозяйством Херсонской области откладывается как минимум на несколько лет", — отмечает Гапон.

Даже если допустить, что Каховскую ГЭС смогут полностью восстановить, следует помнить о том, что подтопление территорий за это время негативно скажется на экологии региона. И речь не только о флоре и фауне, страдающих уже сегодня от последствий российской агрессии. Вода из водохранилища, затопившая все вокруг, будет иметь сильное влияние на почвенный покров херсонских сельхозугодий.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС в Новой Каховке затопило зоопарк "Сказочная дубрава". Около 300 животных не смогли выпустить из вольеров — они погибли.