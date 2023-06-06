Підрив ГЕС: сільське господарство на Херсонщині може вже ніколи не відновитися, — експерт

Підрив дамби в Новій Каховці може відгукуватися для України роками. Окрім очевидної нагальної проблеми з евакуацією людей з затопленого регіону, експерти говорять про наслідки для флори та фауни, загрози для Запорізької АЕС, відсутність води для промисловості в сусідніх областях і зруйнований агросектор Херсонщини. Фокус поговорив про це з фахівцем геоінформаційних систем Сергієм Гапоном.

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За останніми даними, які озвучив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, в Херсонській області підтоплено 24 населених пункти. При цьому раніше він уточнював, що загалом у зоні затоплення знаходиться 80 населених пунктів регіону, більшість з яких розташовані на окупованій території. Близько 16 тисяч людей потребують евакуації.

"Можна взяти карту, дивитись на населені пункти, що знаходяться за декілька кілометрів від річища Дніпра, так от всі вони так чи інакше з великою ймовірністю потерпатимуть від затоплення, води буде дійсно багато", — коментує ситуацію Фокусу Сергій Гапон, завідувач лабораторії геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

Він підкреслює, що сьогодні є різні сценарії затоплення Херсонської області, які залежать від багатьох факторів.

"Наслідки підриву напряму повʼязані з тим, яких руйнувань все ж таки зазнала дамба. По знімках вже видно, що це серйозні пошкодження, але зараз остаточної інформації про це ще немає", — додає експерт.

Втім вже сьогодні можна сказати, що вода йтиме не просто дні, а й найближчі місяці. При цьому рівень в Каховському водосховищі буде постійно падати.

"Швидкість падіння, звичайно, з часом буде зменшуватись, проте це все одно сильно вплине на промислові підприємства, які знаходяться в межах басейну Дніпра — це Запорізька та Дніпропетровська області. Саме вони брали воду якраз з тих водосховищ, що знаходяться по течії", – пояснює Гапон.

Шкоди зазнає не тільки промисловість. Експерти вже говорять про руйнівні наслідки для агросектору Херсонщини. Гапон погоджується — коли рівень води в Каховському водосховищі впаде, то обміліє Каховський магістральний, а також Північнокримський канали, які забезпечують зрошування сільськогосподарських угідь. Наслідки будуть не тільки для Херсонської області, але й для Запоріжжя та Криму.

Без відновлення дамби немає сенсу говорити про сільське господарство на Херсонщині, підкреслює експерт. Він зауважує, що у своєму теперішньому вигляді агросектор регіону може вже ніколи не відновитися. Але остаточно це буде зрозуміло тільки після закінчення війни та звільнення територій.

"Все залежатиме від того, коли і як відновлять дамбу. Можна сказати, що розв'язання питання з сільським господарством Херсонської області відкладається як мінімум на декілька років", — наголошує Гапон.

Навіть якщо допустити, що Каховську ГЕС зможуть повністю відновити, то слід памʼятати про те, що підтоплення територій за цей час негативно позначиться на екології регіону. І йдеться не тільки про флору й фауну, що потерпають вже сьогодні від наслідків російської агресії. Вода з водосховища, що розлилась навкруги, матиме сильний вплив на ґрунтовий покров херсонських сільгоспугідь.

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова діброва". Близько 300 тварин не змогли випустити з вольєрів — вони всі загинули.