"Вытекла из Каховской ГЭС": спасатели Херсонщины локализовали масляное пятно, — МВД (видео)

Министр Игорь Клименко проинформировал, что спасатели собирают масло, которое попало в водоемы в результате теракта ВС РФ. По словам чиновника, власти получили уже около 3 тысяч заявлений от пострадавших семей, потерявших дом.

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Спасатели в Херсонской области собирают вытекшее в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции масло. Об этом сообщил 13 июня в эфире телемарафона министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня утром мы установили большое масляное пятно, которое вытекло из машинного зала Каховской ГЭС во время этого террористического акта. Сейчас наши спасатели собирают это масло, чтобы оно не попало дальше в водоемы", — рассказал глава МВД.

Чиновник отметил, что спасателям удалось локализовать масляное пятно, которое попало в водоемы.

Ситуация в Херсонской области после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Клименко заверил, что вода начала постепенно отходить – уже третий день оперативные службы фиксируют спад ее уровня. В этой связи, как проинформировал глава МВД, начали свою работу криминалисты и следственные группы.

"На Херсонщине уже начали работать коммунальные службы и следственные подразделения. Сейчас подготовлены 33 саперных расчета, которые будут осматривать 55 высотных домов, производства и частный сектор в городе. Сразу работают эпидемиологи, санитарные врачи, энергетики и специалисты водного хозяйства, ведь мы потеряли под водой очень много трансформаторных подстанций", — сообщил министр.

По словам Клименко, запустить эти станции очень важно, ведь они помогут не допустить схода нечистот в Днепр. Чиновник рассказал, что сейчас продолжаются заборы из всех скважин в Херсонской области, а также с Днепровского лимана и побережья Черного моря.

Глава МВД заявил, что 14 июня в Херсонскую область должна прибыть помощь из других регионов, в частности, техника и специалисты жилищно-коммунального сектора.

"Мы должны донести до каждого гражданина, что мы придем на помощь каждому. Сейчас мы собрали уже более 2800 заявлений от пострадавших семей и продолжаем их принимать. Ведь президент Украины дал задачу, чтобы каждый, кто потерял жилье, мог получить новый дом, и в кратчайший срок", — заявил Клименко.

Министр пообещал, что в ближайшее время энергетики будут по очереди подключать скважины и элементы питания в населенных пунктах.

Комментарий главы МВД Игоря Клименко

Напомним, в Минагрополитики подсчитали убытки Украины в результате того, что российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. По данным министерства, до возобновления водоснабжения говорить об орошаемом земледелии на юге страны нет смысла.

13 июня вражеский президент Владимир Путин ответил на обвинения России в подрыве Каховской ГЭС. Он объяснил, что ВС РФ якобы было невыгодно совершать этот теракт из-за ущерба "новым российским территориям" и контрнаступления ВСУ.