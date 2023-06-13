"Витекла з Каховської ГЕС": рятувальники Херсонщини локалізували мастильну пляму, — МВС (відео)

Міністр Ігор Клименко проінформував, що рятувальники збирають мастило, яке потрапило у водойми внаслідок теракту ЗС РФ. За словами посадовця, влада отримала вже близько 3 тисяч заяв від постраждалих родин, що втратили домівку.

Related video

Рятувальники в Херсонській області збирають масло, що витекло внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив 13 червня в ефірі телемарафону міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні зранку ми встановили велику мастильну пляму, яка витекла з машинного залу Каховської ГЕС під час цього терористичного акту. Наразі наші рятувальники збирають це мастило, аби воно не потрапило далі до водойм", — розповів голова МВС.

Посадовець зазначив, що рятувальникам вдалося локалізувати мастильну пляму, яка потрапила у водойми.

Ситуація на Херсонщині після руйнування дамби Каховської ГЕС

Клименко запевнив, що вода почала поступово відходити — вже третій день оперативні служби фіксують спад її рівня. У зв’язку з цим, як проінформував очільник МВС, розпочали свою роботу криміналісти й слідчі групи.

"На Херсонщині вже почали працювати комунальні служби та слідчі підрозділи. Наразі підготовлено 33 саперні розрахунки, які оглядатимуть 55 висотних будинків, виробництва та приватний сектор у місті. Одразу працюють епідеміологи, санітарні лікарі, енергетики та фахівці водного господарства, адже ми втратили під водою дуже багато трансформаторних підстанцій", — повідомив міністр.

За словами Клименко, запустити ці станції надзвичайно важливо, адже вони допоможуть не допустити схід нечистот у Дніпро. Посадовець розповів, що нині тривають забори з усіх свердловин на Херсонщині, а також цз Дніпровського лиману й узбережжя Чорного моря.

Голова МВС заявив, що 14 червня в Херсонську область має прибути допомога з інших регіонів, зокрема, техніка та фахівці житлово-комунального сектору.

"Ми маємо донести до кожного громадянина, що ми прийдемо на допомогу кожному. Наразі ми зібрали вже понад 2800 заяв від постраждалих родин і продовжуємо їх приймати. Адже президент України дав завдання, щоб кожен, хто втратив житло, міг отримати нову домівку, і в найкоротший термін", — заявив Клименко.

Міністр пообіцяв, що найближчим часом енергетики по черзі підключатимуть свердловини й елементи живлення в населених пунктах.

Коментар голови МВС Ігоря Клименка

Нагадаємо, у Мінагрополітики підрахували збитки України внаслідок того, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. За даними міністерства, до відновлення водопостачання говорити про зрошуване землеробство на півдні країни немає сенсу.

13 червня ворожий президент Володимир Путін відповів на звинувачення Росії в підриві Каховської ГЕС. Він пояснив, що ЗС РФ нібито було невигідно коїти цей теракт через збитки "новим російським територіям" і контрнаступ ЗСУ.