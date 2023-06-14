"Дожди с грозами и жара": синоптик рассказала, какая погода будет 15 июня

По словам Натальи Диденко, кратковременные дожди, иногда с грозами, пройдут практически повсюду. Только в трех регионах Украины не прогнозируется осадков.

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В четверг 15 июня практически по всей территории Украины будет жарко. Температура воздуха в течение дня будет на уровне +23+28 градусов, а на западе и северо-востоке +20+25 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, во всех регионах страны ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами. Только в Одесской, Николаевской и Луганской областях не прогнозируется существенных осадков.

В Киеве в четверг будет теплая погода с температурой воздуха +24+26 градусов. Также ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

"В дальнейшем в Украине температура воздуха повысится еще на несколько градусов до +25+30 градусов", — отметила Диденко.

Напомним, что в Укргидрометцентре также заявили, что 15 и 16 июня в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Без осадков будет на севере, а в четверг и на юге.

Также Фокус писал об экологических последствиях подрыва Каховской ГЭС для экологии Украины. По словам советника Минобороны Украины Алексея Копытько, Каховская катастрофа меняет все, в том числе — климат на юге страны.