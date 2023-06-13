Погода в Украине: синоптики обещают дождливую и жаркую неделю (видео)

Небольшие дожди с грозами начнутся с 14 июня, на севере — преимущественно без осадков. Воздух в части регионов прогреется до +30 градусов, обещают в Укргидрометцентре.

Related video

Погода в Украине на этой неделе ожидается дождливой, местами грозы. Воздух прогреется до +30 градусов, говорится в прогнозе Укргидрометцентра с 13 по 16 июня.

Завтра, 14 июня, кроме восточных и северо-восточных областей Украины, прогнозируется небольшой дождь с грозой. А на Закарпатье и Прикарпатье синоптики ожидают умеренные дожди.

Температура воздуха ночью — от 9 до 16 градусов, днем в западных и северных областях — от 15 до 20 градусов тепла. В других регионах ожидается от 21 до 26 градусов тепла.

Согласно данным Укргидрометцентра, 15 и 16 июля в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами. Без осадков будет на севере, а в четверг и на юге.

Ночью температура воздуха составит 12 – 18, днем 14 июня 20– 25 градусов выше нуля. В четверг, 15 июня ожидается 23 – 28 градусов тепла, кроме запада и востока.

Ветер — восточный и северо-восточный 5-10 м/с.

В пятницу 16 июня на западе, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди и грозы. В других регионах — преимущественно без осадков.

Температура ночью — от 11 до 17 градусов тепла, на юге Украины — до +20. Днем ожидается повышение температуры до +30, а в западных областях — до +26 градусов.

Напомним, что на прошлой неделе Укргидрометцентр прогнозировал ухудшение погоды в некоторых регионах. Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидали на западе страны.

На прошлых выходных в части областей Украины прошли осадки с резкими порывами ветра. А 2 июня в Киеве был ливневый дождь и ураган.