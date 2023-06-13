Погода в Україні: синоптики обіцяють дощовий та спекотний тиждень (відео)

Невеликі дощі з грозами розпочнуться з 14 червня, на півночі — переважно без опадів. Повітря в частині регіонів прогріється до +30 градусів, обіцяють в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні цього тижня очікується дощова, місцями грози. Повітря прогріється до +30 градусів, йдеться у прогнозі Укргідрометцентру з 13 по 16 червня.

Завтра, 14 червня, окрім східних та північно-східних областей України, прогнозується невеликий дощ із грозою. А на Закарпатті та Прикарпатті на синоптики очікують помірні дощі.

Температура повітря вночі – від 9 до 16 градусів, вдень у західних та північних областях – від 15 до 20 градусів тепла. В інших регіонах очікується від 21 до 26 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, 15 та 16 липня у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами. Без опадів буде на півночі, а в четвер та на півдні.

Вночі температура повітря складе 12 – 18, вдень 14 червня 20 – 25 градусів вище нуля. У четвер, 15 червня очікується 23 – 28 градусів тепла, крім заходу та сходу.

Вітер — східний та північно-східний 5-10 м/с.

У п'ятницю 16 червня на заході місцями у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі та грози. В інших регіонах переважно без опадів.

Температура вночі – від 11 до 17 градусів тепла, на півдні України – до +20. Вдень очікується підвищення температури до +30, а у західних областях – до +26 градусів.

Нагадаємо, що минулого тижня Укргідрометцентр прогнозував погіршення погоди у деяких регіонах. Сильний вітер із поривами до 18 метрів за секунду очікували на заході країни.

Минулими вихідними в частині областей України пройшли опади з різкими поривами вітру. А 2 червня у Києві були злива та ураган.