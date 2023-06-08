Дощі посиляться та повернеться холод: якою буде погода в Україні на вихідних (інфографіка)

За прогнозами синоптиків, ближче до неділі дощі заполонять більшу частину областей країни. Найсильніше на собі відчують це мешканці західних, південно-східних областей, а також у Криму.

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Наближаються вихідні, на яких погода в деяких регіонах України буде не літньою. У деяких областях пройдуть опади та очікуються пориви вітру. Фокус зібрав усе, чого чекати людям у найближчі кілька днів.

П'ятниця, 9 червня. У цей день по всій території країни очікується мінлива хмарність, а в деяких містах очікуються опади, за інформацією Укргідрометцентру.

У західних та північних областях удень очікуються короткочасні дощі та грози. У Карпатах опади будуть значними. Решта країни — сухо.

Нічна температура повітря очікується на рівні +12-17°, вдень +24-29°, у західних областях України та в Криму +21-26°, а в Карпатах уночі +8-13°, вдень +13-18°.

Якою буде погода в Україні до кінця тижня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

"У Києві в п'ятницю є ймовірність невеликого дощу, але не без прояснень. Тепла, навіть дуже тепла погода відновиться завтра до +28 градусів", — пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

А ось на вихідних може суттєво похолодати.

10 червня. У суботу практично вся територія країни буде вкрита помірними дощами, а на території півострова вони не лише будуть значними, а й супроводжуватимуться грозами та шквалами вітру.

Денна температура повітря в середньому буде на рівні +23+28 градусів, а ось нічна +13+18 градусів.

Якою буде погода в Україні до кінця тижня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

11 червня. У неділю також на українців очікує нестійка дощова погода з грозами. Найбільше це відчують жителі західних, південно-східних областей, а також жителі Криму. У решті країни опади також очікуються, але не суттєві. Температура повітря значно зменшиться. .

Денна температура повітря +18+23, нічна +10+15 градусів.

Якою буде погода в Україні до кінця тижня Фото: Скриншот с сайта Укргидрометеоцентра

Нагадаємо, 6 червня Фокус розповів про те, яких правил варто дотримуватися, щоб убезпечити себе під час затоплення. Насамперед потрібно вирішити, а чи варто взагалі вирушати в дорогу автомобілем.