По словам главы оккупационной администрации, шаги по восстановлению уже якобы предпринимаются. Более того, некий клуб "Шахтер" когда-то будет играть на стадионе на чемпионате России.

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Глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о планах восстановить стадион "Донбасс Арена в Донецке. Об этом пишет российское издание "Матч ТВ"

По его словам, футбольный клуб "Шахтер" якобы будет играть на "Донбасс Арене" на футбольном чемпионате России.

"Мы с 2014 года не боимся мечтать", — сказал Пушилин.

Он отметил, что некие шаги по восстановлению уже якобы предпринимаются. Футбол на Донбассе любят, но "всему свое время".

Кроме того, Пушилин добавил, что против российского футбола Запад оказывает некие "агрессивные действия". Поэтому ситуация изменилась и придется менять условия. О какие конкретно условиях говорил террорист – не уточняется.

Пушилин заявил о планах восстановить разрушенный стадион "Донбасс Арена"

Что такое "Донбасс Арена"

Футбольный стадион в Донецке, построенный в 2009 году. Конструкция рассчитана на 52 667 зрителей. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся. Арена подвергалась постоянным обстрелам в "горячую фазу" конфликта летом 2014 года. На данный момент стадион контролируется террористами так называемой "ДНР".

Напомним, что 8 июня Пушилин заявил, что захотел оттеснить ВСУ вглубь Украины на 500 км. По его мнению, война будет продолжаться, пока не будет "освобождена" вся Украина. Пушилин мечтает оттеснить украинские войска от границ "новых регионов".