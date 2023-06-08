"Хотя бы по Днепр": Пушилин захотел оттеснить ВСУ вглубь Украины на 500 км

По мнению главы оккупационной администрации, война будет продолжаться, пока не будет "освобождена" вся Украина. Пушилин мечтает оттеснить украинские войска от границ "новых регионов".

Related video

Главарь террористического квазиобразования "ДНР" Денис Пушилин размечтался о захвате Украины "хотя бы по Днепр". Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости".

По его словам, ВСУ готовы идти до конца и не остановятся, если даже РФ полностью захватит Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области.

"Продолжатся диверсии и обстрелы. Ситуация будет диктовать необходимость отодвигать дальше противника. Возникает вопрос: на сколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум, сейчас это 500 км. Мы понимаем карту Украины и понимаем, что рубеж может быть по Днепр", — заявил Пушилин

Он также добавил, что оккупантам не нужно останавливаться и следует "освободить" всю территорию Украины.

"По моему мнению, пока не будет "освобождена" Украина полностью, ситуация не закончится", — сказал коллаборант.

Напомним, что 7 июня Пушилин заявил, что киевские власти якобы приняли решение разрушить Каховскую ГЭС из-за опасений перед возможными наступательными действиями со стороны ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в городе Бахмут боевые действия продолжаются на одном участке, а оккупантами не удается закрепиться в городе. ВСУ имеют успехи на флангах вокруг города.